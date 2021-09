Murió bebita de 2 años y detuvieron a ex policía acusado de abusar de ella

Foto: Expolicía fue detenido en Punta Alta Crédito: La Brújula 24

Un ex policía bonaerense de 29 años fue detenido acusado de haber abusado de su hijastra de 2 años quien luego falleció en un centro asistencial de Punta Alta, partido de Coronel Rosales, en la provincia de Buenos Aires.



La niña falleció pasadas las 15.50 cuando tras ingresar con un paro cardiorespiratorio al Hospital Municipal "Eva Perón" de Punta Alta, a 30 kilómetros de Bahía Blanca.



Fuentes del caso indicaron que "pese a distintas tareas de reanimación llevadas a cabo por el personal médico la criatura falleció en dicho centro de salud".



"Además los médicos tras distintos exámenes comprobaron que presentaba lesiones visibles en su cuerpo como así también signos de un presunto abuso sexual por lo que alertaron a personal policial", agregaron.



Los efectivos detuvieron al hombre tras la denuncia ante la Estación de Policía Comunal y de la Comisaría de la Mujer y de la Familia, que asistió a la madre de la víctima.



"El hombre de 29 años, padrastro de la menor, es un ex efectivo de la policía bonaerense y se hallaba desafectado de la fuerza desde agosto del 2019", agregaron los investigadores.



Según se indicó el ex policía fue trasladado a una comisaria a la espera de ser indagado por la Fiscalía de Delitos Sexuales de Bahía Blanca en la causa caratulada como "abuso sexual seguido de muerte". (Télam)