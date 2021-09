Cuatro presas quemadas en una celda: apuntan que “las golpearon antes de morir”

A ocho días del incendio en la celda de la Brigada Femenina de Concepción de Tucumán, familiares de las cuatro mujeres fallecidas fueron recibidos por el fiscal Miguel Varela, en los Tribunales de la ciudad, ubicada a 90 kilómetros de San Miguel de Tucumán.Además, el jueves por la tarde realizaron la primera protesta colectiva: se reunieron en una plaza de la ciudad y la recorrieron en varias oportunidades, exigiendo la detención de las cuatro mujeres policías que se encontraban de guardia durante el incendio. Contaron con el apoyo de cerca de 120 personas.“Nos informaron que según la autopsia preliminar,. Ahora estamos a la espera del segundo resultado.Estoy seguro de que”, le contó aRaúl, hermano de Macarena Maylén Salinas (22), una de las cuatro fallecidas.Las otras víctimas son Yanet Yaqueline Saquilan (23), Rocío Micaela Mendoza (22) y María José Saravia (25).Benito Allende es abogado de la familia de Mendoza. “No solo consideramos que se trató de un”, explica, refiriéndose a la situación de las mujeres policías. “La acusación que haremos es por, completa.Horas después del incendio,: las tres que se encontraban de guardia y la Jefa del turno.En la reunión de este viernes por la mañana, los familiares le acercaron fotos y cartas al fiscal, con el fin de comprobar el tipo de vínculo que existía entre la guardia y las fallecidas. Una de las imágenes fue difundida por. En ella, se puede ver a Salinas, Saquilan y Mendoza bebiendo tres latas de cerveza, en el patio de la Brigada.La foto había sido subida a Facebook por Salinas, el 18 de julio. “Desde ese día, la guardia se ensañó con mi hermana. Se había metido a su perfil de Facebook con el celular que le había prestado ‘Magui’ Rodríguez (una de las tres policías a disposición de la Justicia). Ella le vendía ropa a mi hermana y a las otras presas. Dos domingos antes nos había amenazado. Nos dijo que si no pagábamos la deuda de Maylén, la iba a perjudicar en caso de un posible traslado a la cárcel de Banda del Río Salí”, asegura.“El fiscal nos dijo que está haciendo una investigación preliminar al hecho, para saber qué estaba pasando en la Brigada”, sostiene Raúl. “Nosotros le preguntamos por qué las policías no fueron detenidas, y nos respondió que tiene tiempo hasta el martes para dictarles prisión preventiva”.Maylén, la noche previa al incendio, le había advertido a su familia, por teléfono: “Mañana es la guardia de ‘Magui’ y no sé lo que puede pasar”.