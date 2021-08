Incendio trágico: confirman la muerte de un tercer bombero

Policiales Dos bomberos murieron y otro resultó herido tras incendio en un departamento

Por la mañana, fuentes del caso confirmaron el fallecimiento de los bomberos Cristian Ragazzoni y Gabriel Fedeli, quienes pertenecían al cuartel de Caseros, ubicado a sólo cuatros cuadras de donde se produjo el siniestro.Ragazzoni tenía 35 años y era cabo 1° de la Policía Federal, en la Superintendencia de Comunicaciones. Trabajaba en el Haras Federal de la PFA, en Ezeiza. Fedeli tenía 48 años.Pablo Silva, el tercer bombero que murió, en principio fue trasladado de urgencia y en grave estado al hospital Ramón Carrillo, de Ciudadela. Cerca de las 17, fuentes oficiales confirmaron a Clarín su fallecimiento, tras permanecer varias horas internado en terapia intensiva.Las llamas comenzaron alrededor de las 6 de la mañana en el quinto piso de un nuevo edificio ubicado en Avenida San Martín al 1300, a metros de la calle Marco Polo.Mientras se esperan las pericias policiales, la propia dueña del lugar relató que el incendio comenzó por una falla eléctrica en uno de los aparatos que estaba enchufado dentro de su departamento.Según algunos testimonios, los bomberos intentaron apagar el foco principal desde un piso superior, el sexto. Pero el humo subió muy espeso y de manera tan rápida que no les dio tiempo de escapar a los tres bomberos fallecidos.La gran cantidad de humo inhalado hizo que se descompensaran y fueran trasladados de urgencia al hospital. Allí murieron.Amigos y colegas de las víctimas fatales expresaron que lo que enfrentan "no es normal para nadie"."Tal vez en otros incendios de otras magnitudes se le encontraría algún sentido, pero ahora no lo encontramos. Estamos como viviendo una película", indicaron en diálogo con los medios.Luego, explicaron que las víctimas fatales pertenecían a la primera dotación que acudió al lugar y que lo primero que hicieron fue "entrar a verificar la zona". En ese sentido, contaron que solicitaron más personal."Cuando llegamos nos encontramos con este cuadro, nos pusimos a realizar tareas de reanimación y bueno, lamentablemente no pudimos", explicó otro integrante del cuartel.Sobre cómo procedieron al llegar al edificio, detallaron: "Ellos se abocaron a la tarea del rescate de los que estaban en los balcones pidiendo ayuda a los gritos. Eso ayudó a que tomen esa decisión"."No es un momento de analizar la situación operativa, estamos pasando un gran dolor, es una pérdida irreparable. Estamos tratando de juntar fuerzas de donde no la tenemos", finalizaron.Clarín.