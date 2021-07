Robaron un auto de una casa en Paraná mientras los propietarios dormían

Un tremendo robo ocurrió esta madrugada en una vivienda de Paraná, delincuentes ingresaron a una casa por un ventiluz y se llevaron hasta el auto que estaba estacionado. El hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre calle Mastronardi al 800.Los delincuentes cuando ingresaron a la vivienda, encontraron las llaves de un Toyota Etios que estaba estacionado en el garaje y se lo llevaron en cuestión de minutos.El dueño del auto sustraído, es un hombre oriundo de Buenos Aires, que vino junto a su novia a visitar a sus suegros.“Nunca pensamos que nos iba a pasar esto en un lugar tan tranquilo, los delincuentes fueron muy sigilosos y no los escuchamos”, dijo Carlos Bazzana a Elonce.En declaraciones a, Bazzana contó que “los delincuentes dejaron las zapatillas afuera y entraron con todos los cuidados para no hacer ruido, creemos que sacaron el auto remolcandolo porque no escuchamos el ruido del motor, solo escuchamos perros ladrando, pero no les dimos mucha importancia”.“Creemos que por las dimensiones de la ventana por la que entraron fue un niño y buscaban espáticamente llaves, sino no se explica”, sostuvo.Sobre el robo, Bazzana señaló que los delincuentes ingresaron a la vivienda por un ventiluz, y ellos no escucharon nada: “Se llevaron muchas cosas, y nosotros habíamos dejado las llaves del auto en un portallaves, los ladrones las sacaron, abrieron la puerta y se lo llevaron”.Además, añadió que los delincuentes se llevaron gran cantidad de cosas de la vivienda: "Una cartera,".Por su parte, la esposa señaló que “se manejan con una impunidad que te duele como ocurren las cosas. Esta zona es tranquila y es un suceso aislado”.El damnificado detalló que durante la mañana realizaron la denuncia en la División de Robos y Hurtos y ahora “estamos a la espera de novedades, estamos anonadados pedimos por favor que los que puedan aportar datos se lo vamos a agradecer”.“Seguimos sin comprender cómo pudo pasar esto”, culminó.