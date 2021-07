Familia herida en incendio: Colilla de cigarrillo podría haber iniciado el fuego

La salud de la mujer

Finalizaron las pericias a la vivienda que ocupaba Verónica Lescano y sus cuatro hijos en calle Ituzaingó al 600, de Paraná.que “es un trabajo que se inició con los Bomberos Zapadores en el lugar. Estamos hablando de una vivienda precaria, con paredes de madera y puerta de chapa. Se fueron levantando elementos y analizados posteriormente”.Confirmó que se analizaron prendas, un colchón quemado y otros elementos. “Se trata de saber dónde empezó el incendio. Zapadores indicaron que pudo comenzar el fuego en la puerta de ingreso a la casa, la cual, por testimonios, se supo que tenía una cortina. A falta de vidrios, había un colchón colocado que impedía el ingreso de aire a la vivienda”, señaló.Expresó que “se analizaron todos los elementos en el laboratorio. Se confirma que no hubo ningún combustible, como nafta o querosén, que pueda haber propagado el fuego. La señora Lescano fumaba y había gran cantidad de colillas en la puerta de acceso y dentro de la casa. Esta puede ser una de las probabilidades respecto a cómo comenzó el incendio: que una colilla haya caído accidentalmente sobre algún elemento y así se haya propagado el fuego”.“Se podría decir que fue un incendio accidental. La Fiscalía cuenta con suficientes elementos para ir ampliando la pericia con entrevistas por ejemplo”, dijo.Asimismo, se confirmó que Verónica Lescano “tiene una evolución favorable de su salud. Está internada en el Instituto del Quemado en Buenos Aires junto a dos de sus hijos, de 10 y 13 años. Todos evolucionan bien”.“Es probable que contemos con su testimonio pronto. Si bien la pericia indica que no hubo uso de acelerantes, no se quiere decir que haya sido accidental. Hay un sinnúmero de hipótesis que la Fiscalía deberá ir dilucidando para llegar a la verdad”, resaltó.Comentó que sus otros dos hijos, una niña de 9 meses y otro niño de 5 años, están fuera de peligro y están al cuidado del personal del Copnaf.