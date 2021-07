Detuvieron a joven que pedía fotos íntimas y luego extorsionaba con publicarlas

Policiales Joven fue extorsionado tras enviar una foto desnudo por WhatsApp

A Soledad Elba González le dicen “La Pochola”. Tiene 29 años y es novia de un convicto por homicidio: cumple una condena de 16 años por haber sido coautor de un asesinato.La mujer extorsionaba a hombres luego de establecer algún tipo de contacto, por redes sociales o a través de mensajes por celular, con los que comenzaba a intercambiar fotos íntimas."La Pochola" era habitué del gimnasio de Fabián Acuña, el hombre asesinado a quemarropa en enero por una deuda y celos, tras haber participado en el intento de asalto a un cajero automático en Puerto Pirámides en 2011.“Me llamó una persona que dijo que le había mandado fotos íntimas a la hija y que me iba a llamar el abogado para hacer un arreglo. Después me llamó otra persona que se identificó como abogado de la familia (utilizaba como foto de perfil la foto de un ex juez) y dijo que me iban a detener. Y ahí me solicitó 100 mil pesos para arreglar todo y que esto no salga a la luz. Quiero dejar en claro que nunca mandé fotos de nada y es claramente que me quieren estafar”, afirmó el denunciante.En todo momento, negó que le haya mandado fotos aunque eso quedará develado cuando la policía perite el celular del hombre.La causa la lleva adelante el fiscal Juan de la Vega de la fiscalía de Puerto Madryn la que, tras varios casos de los que se conocen como “sextorsión" recomendó “sentido común” a quienes son llamados para que envíen fotos íntimas. Sobre todo si el que lo contacta es una mujer atractiva.“Si alguien te pide ese tipo de fotografías, no lo conocés o no tenés amigos en común es porque detrás se esconde una trampa o un delito”. Y un dato: cuando “La Pochola” fue detenida, varias amigas salieron a defenderla en las redes sociales: “Es una injusticia”, decían. (Fuente: Clarín)