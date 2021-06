Joven fue extorsionado tras enviar una foto desnudo por WhatsApp

Un joven santafesino fue víctima de un intento de estafa virtual tras creer que mantenía una relación a distancia con una mujer oriunda de Esquel. Luego de un mes de conversaciones, envió una foto suya desnudo y al día siguiente lo llamó un supuesto abogado acusandolo de mostrarle pornografía a una menor.



Hernán Ravlic, el abogado de la víctima, todo comenzó con un me gusta en Facebook. A partir de eso, el joven comenzó una conversación por Messenger con un perfil falso de una mujer. Con el pasar de los días ese diálogo se convirtió en una relación.



“Fueron muy hábiles para hacerlo entrar y luego pasaron al WhatsApp”, relató el defensor. Cuando la relación cumplía un mes, la mujer le envió al joven una foto subida de tono y lo invito a que la responda con una foto de él con esas mismas características, algo que hizo inmediatamente.



Al día siguiente, la víctima recibió el llamado de un presunto abogado que lo acusaba de haberle enviado material pornográfico a una menor y pidiendo 10 mil pesos para subsanar el daño que había ocasionado y evitar así que se le inicie una acción judicial.



“Cuando llega a verme estaba alterado y creído de que había cometido un delito, pero empezamos a desandar lo que pasó y no era un delito, sino que era víctima de una extorsión”, relató Ravlic.



Ante esto, el abogado se comunicó con su supuesto colega y terminó de comprobar que se trataba de un intento de estafa. “Tenía un speach bastante sólido que mantuvo por unos breves minutos, por lo que se nota que estaba preparado, le pedí su nombre y matrícula que después comprobé que eran falsos”, indicó.



Tras esa conversación, el falso abogado no volvió a comunicarse y el joven presentó una denuncia para que se investigue la extorsión. “Se está investigando, creemos que se trata de una organización delictiva que pudimos detectar en la ciudad de Esquel”, remarcó Ravlic. (Rosario 3)