Robó una bicicleta de un edificio céntrico y quedó registrado: el video

. El hecho, que ocurrió el lunes a plena luz del día en calle Yrigoyen al 100, entre Echagüe y Alem, quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar.En las imágenes a las que accedió, se advierte cómo el ladrón ingresó al edificio, y una vez que llegó al noveno piso, pudo alzarse con“Robaron una bicicleta. En las cámaras de seguridad se ve cuando el chico entra, se infiltra en el edificio y se va con la bici”, comentó una vecina aAl reconocer su “preocupación por el robo, la joven argumentó: Más allá de ser un descuido de nosotros, estamos expuestos y pensamos queDe acuerdo al registro de las cámaras de seguridad,“Son 64 departamentos y no llegamos a conocernos entre todos”, reconoció la vecina al estimar: “Quizás al mediodía cuando hay más movimiento de gente, calculó que había más flujo de personas que entraban y salían, así podría meterse, porque hizo como si hablaba por el portero e ingresó”.La joven adelantó que,El tarjetero de la zona, Juan José, rememoró quey al vecino que le abrió la puerta, le dijo que iba a entrar a trabajar:“Los vecinos del barrio se conocen yreconoció.“Vive mucha gente en la zona, pero uno no puede estar pidiendo documentos. Los vecinos me encargan que cuando vea caras sospechosas... pero lo único que puedo hacer es llamar al 911. Y la patrulla siempre anda en la zona”, cerró el cuidacoches.La bicicleta robada fue recuperada por personal policial de comisaría segunda de Paraná.