Crece la angustia: sigue desesperada búsqueda de niña que desapareció el lunes

“Mi cuñada salió a abrigar a los niños y volvió a entrar. Al minuto, mi hija nos dice: 'Guadalupe no está”', contó la tía de la nena de 5 años que desapareció el lunes por la noche. La única testigo tiene 3 años y avisó: "Se fue con una nena grande".La pequeña jugaba con su prima de 3 años en la puerta de la casa de un familiar del barrio 544 Viviendas, del Sur de la capital de San Luis.Guadalupe Belén Lucero desapareció el lunes a las 19.30. A la chiquita la buscan con desesperación más de 400 policías: se hicieron 17 allanamientos y se montaron controles en todos los pasos fronterizos de la provincia."Tenía la parca negra, calza rosa y botas negras", repitió de memoria la tía cómo iba vestida su sobrina.La tía de Guadalupe dijo que su hija "es la única que vio que se fue con alguien". Y siguió: "No tiene por qué inventarlo, porque tiene 3 años pero no sabe quién es la persona".Lo cierto es que a la nena la buscan desde este lunes y es como si se la hubiera tragado la tierra. "Tenemos mucha incertidumbre. Cuando desapareció, salió todo el barrio. Guadalupe no está acá se fue con alguien", soltó la tía.El juez Penal N°2, Ariel Parrillis, se hizo cargo de la causa, que en una primera instancia fue tramitada por la Justicia de Familia. Su primera medida fue una serie de allanamientos en todas las casas de la manzana donde vive la familia de Guadalupe.Anoche, en tanto, los vecinos protestaron. En los barrios 544 Viviendas y en Néstor Kirchner, quemaron gomas. También cortaron la Autopista de las Serranías Puntanas, mientras que en una plaza repartían folletos con la cara de Guadalupe.El jefe del Departamento Investigaciones de la Policía, Subcomisario Ángel Pereyra, detalló que en un descampado encontraron botas negras, que podrían coincidir con las de Guadalupe, y cerca del Río San Luis hallaron un jogging y una campera rosa. El pantalón tiene “bastante uso” y “la camperita es más nueva”, agregó en declaraciones a la prensa.Si bien las prendas fueron secuestradas y serán sometidas a los análisis pertinentes de la Policía Científica, el titular de Investigaciones no se mostró muy esperanzado: “Las vamos a exhibir a la familia, pero son diferentes a las denunciadas”, dijo, y remarcó que en los descampados encontraron varias prendas de vestir.Tanto el papá como la mamá de la nena contrataron a abogados para que sigan de cerca la investigación que, de momento, no tiene resultados positivos.