“Pato” Cabrera se defendió desde la cárcel: “Voy a demostrar que soy inocente”

Ángel Cabrera, que está detenido por una acusación de violencia de género contra su expareja, y que fue extraditado esta semana desde Brasil, donde permaneció en la misma situación por cinco meses, aseguró que “crearon un monstruo” en torno a su nombre, se declaró “inocente” y dijo que nunca se escapó del país.Cabrera está detenido en Puerto Iguazú, por donde ingresó a Argentina luego de estar preso en Río de Janeiro, donde fue aprehendido mientras regía un pedido de captura internacional. En los próximos días será trasladado a Córdoba, donde deberá enfrentar un juicio por causas de violencia de género que fueron promovidas por su expareja, Cecilia Torres Mana.La causa judicial que derivó de la primera denuncia de Torres Mana contra Cabrera por “maltratos y golpes de puño en la cara” está abierta desde diciembre de 2016. En ese momento, todavía eran pareja. A esa le siguieron otras dos en 2017 y 2018 por “lesiones leves y amenazas”. Después de esos ataques, la relación terminó. De acuerdo al testimonio de la denunciante, la amenazó de muerte en más de una ocasión. “Me dijo que si él iba preso, yo volvía en un cajón”, aseguró.Por primera vez en varios meses, Cabrera hizo declaraciones, al Canal 12 de Córdoba desde Misiones, en las que dijo: “Crearon un monstruo de mi persona. Voy a demostrar que soy totalmente inocente. Estoy dispuesto a presentarme y demostrar que no es como se dijeron las cosas. No es como se llevó adelante todo esto. Nunca pensé que podría haber tanta saña”.Al ser consultado sobre su salida del país en agosto pasado, por lo que la Justicia cordobesa solicitó que regrese, afirmó: “Me fui en vuelo de línea a Miami. Me fui normalmente como lo hice toda la vida, a trabajar dignamente. En ningún momento me escapé, Si tenía que avisar o tenía que pedir permiso para salir yo no lo sabía. Estaba en Estados Unidos y todo el mundo sabía mi paradero, porque estaba jugando torneos, no estaba escondido”.Cabrera comentó además sobre un video que filmó la denunciante en 2016 en el que se lo ve increpándola. Sus declaraciones no fueron muy claras: “No sé realmente qué es lo que se ve. Todos cometemos errores y me pasó a mi también. Ya veremos la forma de revertir la situación”.El propio golfista dijo no saber la fecha para su traslado a Córdoba, aunque sería entre mañana y el sábado. Cuando llegue, será alojado en la dependencia carcelaria de Bouwer, donde esperará la fecha del proceso de enjuiciamiento a cargo de la Cámara Segunda del Crimen.El golfista argentino estuvo detenido en una dependencia federal de Río de Janeiro, donde fue ubicado por Interpol luego de la emisión de una alerta roja para su captura internacional, hace cinco meses. Ahora debe enfrentar un juicio por dos causas acumuladas, una por “lesiones leves calificadas y amenazas”, y otra por “lesiones leves calificadas y hurto”, denunciadas en 2017 y 2018 por Torres Mana.El deportista, de 51 años, ganador del US Open 2007 y del Masters de Augusta en 2009, viajó el 20 de julio de 2020, sin autorización judicial, desde su domicilio en Villa Allende hacia Estados Unidos, para participar de un torneo de golf.La Justicia advirtió su ausencia dos semanas después, a poco de establecer la fecha para el juicio que debe enfrentar y también a días de nuevas denuncias presentadas por su expareja, lo que motivó que la Justicia local tramitara la captura internacional.