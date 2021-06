La causa del fatal incendio en el que murieron cinco niños y las identidades

Policiales Cinco niños y dos adultos murieron al incendiarse su vivienda en Buenos Aires

Alrededor de las 6 de este domingo, una vivienda precaria comenzó a incendiarse en la intersección de las calles 16 y 9 en el barrio “Piria” de la localidad bonaerense de Punta Lara, partido de Ensenada. Dentro de la casa se encontraban tres hermanos de 2, 7 y 9 años y sus primos mellizos de un año, quienes murieron carbonizados junto a sus madres. Se investiga si el fuego se originó a partir de una falla eléctrica en una estufa.Por el momento, tras entrevistas con vecinos y familiares, se descarta que haya intervenido un tercero que desate la tragedia. Asimismo, tampoco se han encontrado indicios que hagan presumir una actividad criminal. Todo apunta a que se trató de un accidente fatal.En diálogo con Télam, Silvana, una vecina lindera al domicilio, contó que unos días antes de producirse el accidente,, agregaron fuentes.En ese sentido se constató mediante referencia de familiares queLas víctimas fueron identificadas como Camila Cáceres (24), su hijos Thiago (2), Eneas (7) y Sandro (9), Ramón y Elena, mellizos de un año, y su madre Evelin Cáceres (26). Tanto Evelin como sus hijos no vivían en la casa.El caso fue caratulado como muerte por incendio e interviene la Fiscalía 1 del Departamento Judicial La Plata.Varios vecinos aseguraron que se dirigieron al lugar para intentar apagar el fuego después de escuchar gritos y fuertes explosiones. Sin embargo, pese a la rapidez con la que llegaron a la vivienda, como así también la inmediatez con la que se hicieron presentes los bomberos,“Eran las 04.30 cuando escuché las voces de acá al lado cuando me estaba por ir a acostar. Una hora después, mi señora se levantó a tomar la medicación y escuchó ruidos de llamas.”, sostuvo el vecino de una casa lindera.Y añadió: “Traté de hacer todo lo posible para poder apagarlo y rompí las maderas para poder pasar, pero ya era tarde porque el fuego me estaba comiendo a mi también.”.Fuentes indicaron que, de acuerdo a las pericias preliminares, se pudo comprobar que en un sector correspondiente al pasillo de la vivienda e ingreso al dormitorio, se hallaba una garrafa en lo que podría ser la cocina, que pudo haber impedido a la familia salir por ese sector.Según su hipótesis, dicha garrafa podría haber quedado abierta y al comenzar el fuego pudo haber reforzado el mismo y evitar que la familia pudiera escapar, ya que el pasillo estaba bloqueado y la ventana del fondo estaba enrejada.