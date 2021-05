Robaron un televisor y notebook a Silvina Fontelles: “Fue a plena luz del día”

La artista paranaense, Silvina Fontelles, fue víctima de un robo a su domicilio el martes “a plena luz del día”. “Nuevamente he sido visitada por las personas a las que les gusta lo ajeno”, le contó a Elonce TV.



Según indicó, los ladrones le sustrajeron un televisor y la notebook de 15.5 pulgadas “en la que tenía toda mi historia en relación a lo que hacemos culturalmente”.



Fontelles se mostró “bajoneada” porque no tuvo las precauciones de guardar el contenido de lo que archivaba en la computadora.



Respecto del robo, refirió que los malvivientes ingresaron por la parte de atrás de casa, sobre calle Sebastián Vásquez, que se encuentra en jurisdicción de comisaría primera.



“Están robando mucho en la zona. Este sábado le robaron la batería del auto a quien daba un curso en Casa Boulevard (Ituzaingó 80). Y es muy fuerte que yo me haya retirado de casa a cierta hora y en ese tiempo, desaparezcan esas dos cosas”, apuntó. Fontelles recomendó a los vecinos que sean precavidos porque los malvivientes “andan por los techos”. (Elonce)