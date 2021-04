Mujer hallada muerta y maniatada en Concordia: Confirmaron que murió por asfixia

Una mujer de 81 años fue hallada asesinada y maniatada, en su domicilio de calle Rivadavia, entre Carriego y Roque Sáenz Peña, de la ciudad de Concordia. El crimen fue descubierto este domingo, pasadas las 21, por familiares de la mujer que concurrieron al lugar debido a que no contestaba a las llamadas telefónicas.que “no estaba atada a la cama. Tenemos indicios muy importantes”.El fiscal Fabio Zabaleta, quien dirige la investigación, expresó que “tenemos en claro cómo se dio la situación, pero no queremos ahondar en cosas puntuales para no entorpecer la investigación, sobre todo, por el trabajo que realiza la policía”.Asimismo, en diálogo con, indicó que se conocieron los resultados de la autopsia: "la mujer murió por asfixia. Me entrevisté con el forense y nos confirmó lo que se veía en la escena del crimen, lo que vimos cuando llegamos". Si bien el fiscal no quiso dar más detalles al respecto, trascendidos indican que podría haber sido asfixiada con una almohada.En ese sentido, manifestó que "de esta manera, estamos investigando un homicidio. Todavía se está trabajando en el tema de las cámaras de seguridad. Estamos tomando testimonios de vecinos y familiares"."Se busca sumar pruebas, analizar, estamos trabajando contrareloj. No puedo brindar aún datos de si participaron una, dos o más personas", resaltó.También, se investiga si se trata de un homicidio en ocasión de robo, aunque las primeras investigaciones darían cuenta de que no faltan elementos en la vivienda. No obstante, se seguirá investigando y son resultados que se darán a conocer con el correr de los días.