Fugados de la cárcel “podrían tener lesiones” ocasionadas por cerco perimetral

Dos internos se escaparon el domingo, en las primeras horas de la mañana, de la cárcel de Paraná, salieron por los techos y se escondieron para luego saltar un muro de más de cuatro metros.El director de la Unidad Penal Nº1, Octavio Infrán, confirmó aque “tipo 7 de la mañana recibí la novedad, por lo que me apersoné inmediatamente en la Unidad Penal y comenzó un procedimiento de rutina ante este tipo de hechos”.Tras ratificar que “lograron sortear el cerco perimetral este, que da a calle División de los Andes”, expresó que “ellos estaban alojados en el pabellón 16. Mediante fuerza que ejercieron sobre una cerradura, pudieron acceder al techo del mismo y de esa manera contar con tiempo y la protección de la oscuridad para llegar hacia un lugar que nosotros denominamos “zona muerta” en cuanto a la seguridad, que dista a cuatro o cinco metros del cerco perimetral donde habrían permanecido ocultos”.“De acuerdo a lo que pudimos recabar, esta es la hipótesis que tenemos”, expresó.El funcionario dio cuenta de que el lugar por el que fugaron cuenta con un alambre que “es más agresivo que el de púa. Se llama concertina y lo figuro como una gilette, que es difícil pasar, pero lamentablemente estos internos lo hicieron, aun habiendo centinelas apostados en las inmediaciones que efectuaron disparos de persuasión”.Estimó que los mismos deben tener algún tipo de lesión, dado que “es un paso muy difícil”.Infrán confirmó que como lo establecen las normas para este tipo de casos, se lleva adelante un proceso interno para establecer responsabilidades del personal.Asimismo, declaró que intentaron comunicarse con los familiares de los evadidos, “pero no hemos recibido ningún tipo de respuesta”.Pasó por circunstancias que intentamos dilucidar, no podemos hablar que sea por la superpoblación ya que tuvimos una cantidad superior y no pasó esto”, completó.