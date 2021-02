Los denunció por la venta de droga y le balearon la casa: “No me voy a callar”

Ataque a piedrazos, insultos y amenazas de muerte

Tiroteos

María Jesús Sosa, una vecina calle Azopardo al final del barrio Yatay de Paraná, denunció a través de Elonce TV que su casa fue baleada por un hombre condenado por la venta drogas. “Todo esto es un problema por el narcotráfico contra Carlos Alcides Rodríguez alias El Negro Calzón, mi cuñado”, sentenció a Rodríguez, de 51 años, empleado municipal y subdirector de la feria de Salta y Nogoyá, acordó recientemente a una pena condicional por 21 gramos de cocaína y 131 gramos de marihuana que fueron hallados en su casa , debido a que durante el juicio no se determinó que se trate de un negocio narco sino de tenencia de estupefacientes.Pero la vecina de barrio Yatay asegura que su calvario comenzó hace seis años atrás cuando denunció por primera vez a su cuñado por la venta de droga en la zona. De hecho, su testimonio fue clave para los allanamientos por narcomenudeo que se concretaron en abril de 2019 por parte de efectivos de Prefectura Naval y Policía Federal. Empecé a denunciarlo en 2015 cuando violaron a mi hija, de 15 años, porque yo no les quiero vender droga, no les quiero vender mi casa, porque no hago lo que ellos dicen”, explicó María Jesús.Y continuó: “La situación se agravó. Mi marido y yo cumplimos una condena por denunciar a estos violadores narcotraficantes del barrio, a él y toda su familia”.“El 31 de diciembre de 2020, las hijas de Rodríguez, Brenda y Débora, me atacaron en calle Fraternidad, me siguieron hasta el supermercado y empezaron a apedrearme el auto. Me amenazaron con que me iban a matar, me decían que deje de denunciar, que me calle la boca y no publique nada”, rememoró María Jesús al apuntar que “solo las mentes retorcidas pueden pensar que van a dominar tu vida como a ellos se les antoja”.“Después de hacer la denuncia en la comisaría, las hijas de Carlos Alcides Rodríguez llegaron a casa con dos de las sobrinas, me apedrearon y me golpearon en la frente; no pudieron entrar porque hubo un cordón policial. Después, Marito Latorre, que es la pareja de Brenda Rodríguez, me quiso volcar el auto”, agregó.La mujer insiste respecto a que “si la Fiscalía investiga bien y pregunta en comisaría octava, está todo filmado cuando me agredieron a mí, a mi marido, a mi hija”. “Nos amenazaron de muerte, a mi hija le dijeron `a vos violada te vamos a matar, no te va a reconocer ni tu mamá´”, recordó.La vecina reprochó a la Justicia que, a dos meses de aquel episodio, “las restricciones nunca llegaron”. Y se mostró a la espera de que “jueces y fiscales se dignen a mirar las denuncias”.“Anoche me tirotearon el portón de mi casa, alrededor de las 22.45hs. Estábamos sentados en el garaje y en el auto se ven los impactos de bala”, denunció la mujer al mostrar las heridas en sus brazos y piernas por las esquirlas.María Jesús aseguró que radicó las denuncias correspondientes, y pidió “a jueces y fiscales, provinciales y federales, que tomen conciencia porque está juego la vida de mis hijos, de mi familia”. La mujer “responsabilizó a Carlos Alcides Rodríguez alias El Negro Calzón, a su esposa Susana Benavidez, a sus hijas Tamara, Brenda y Débora Rodríguez, a sus yernos Kevin Bergamasco, Marito Latorre y Julio López”.“Ellos quieren lograr que yo me calle la boca, que no siga denunciando, porque ellos siguen haciendo sus cosas sucias en el barrio y se meten con los hijos y los abuelos, por eso los vecinos agarran miedo. Pero si me pasa algo o me matan un hijo o mi nieta, son total y absolutamente responsables”, sentenció.“Son malvivientes, degenerados, narcos, violadores y cobardes porque se meten con niños, abuelos y mujeres indefensas, pero no me voy a callar la boca porque nacimos para ser libres, no para estar bajo el mando de un narcotraficante, violador y cobarde”, cerró.Carlos Alcides Rodríguez, empleado municipal y subdirector de la feria de Salta y Nogoyá, y su esposa Susana Benavidez, acordaron en un juicio abreviado una pena condicional de tres años, además de cumplir durante dos años reglas de conducta, una de ellas es realizar trabajos no remunerados en favor del Estado o de instituciones de bien público, por dos horas semanales. El acuerdo lleva la firma del juez de Garantías Ricardo Bonazzola.