Asesinado frente a su familia: "Te voy a enseñar lo que es la mafia"

"Cuando junté la plata, me fui"



El asesinado "era un testigo importante" contra mujer vinculada con la droga

Una bala con nombre



, detallaSegún sus propios dichos "Ramoncito", como se lo conocía en su barrio,en el noroeste de la ciudad de Rosario., contó en una testimonial que le tomaron dos años atrás en la Fiscalía Regional Rosario.", le había adelantado Tania, según la denuncia de Velázquez.en Martínez Estrada al 7600 de Rosario, a manos de un motociclista que desde una 110 centímetros cúbicos color blanca, y sin sacarse el casco, le disparó 16 veces con una pistola calibre 9 milímetros.Entre 7 y 10 proyectiles impactaron en su cuerpo. Tenía 37 años y cuatro hijos: tres nenas y un varón.del Ministerio Público de la Acusación (MPA) provincial y de las fiscalías federales. Según la elevación a juicio por parte de la fiscal federal Adriana Saccone en una causa por venta de drogas en las zonas norte y noroeste de la ciudad, Tania era parte de una banda liderada por los miembros de Los Monos Ariel Máximo "Guille" Cantero, Leandro Alberto "Gordo" Vilches y la pareja de éste, Gisela Vanesa "La Gi" Boccutti.En esa banda se distinguía además de la figura de Tania en los barrios Nuevo Alberdi, Churrasco, La Cerámica y la ex Zona Cero, la de Gustavo "Toro" Martinotti en el 7 de Septiembre. Velázquez, por su parte, también estaba bajo la órbita de la fiscal Saccone en un expediente por narcomenudeo por el que fue procesado y esperaba juicio."A Tania la conozco por medio de un amigo, empiezo trabajando con ella guardándole cosas, pistolas y algunas cosas más, y después ella me ofrece que empiece a prepararle la droga. Yo al principio no trabajaba para ella, entonces ella me ofrece que me vaya a trabajar con ella. Esto fue hace un año atrás, yo entré porque necesitaba la plata, y cuando no la necesite más porque ya me había hecho la plata que necesitaba, me corrí", le contó Velázquez a un empleado del MPA a mediados de 2019 en el marco del legajo 21-08103122-0."Yo trabajé tres meses para ella (por Tania).. Y yo empecé con eso, pero después cuando se recuperó yo no trabajé más para ella. En ese momento yo sólo le controlaba la plata. Esto duró tres meses más o menos, que fue lo que tardó en recuperarse", agregó.En ese marco el 22 de marzo de 2019, alrededor de las 18, Tania llegó en un Peugeot 308 blanco a la misma casa de Velázquez donde fue asesinado el miércoles. Acompañada por una de sus hermanas, Tania le pidió a Ramón que fuera con ella a comprar un mueble. Rostro manejó tres cuadras hasta que detuvo la marcha en el cruce de Schweitzer y cortada Mandisoví. De un auto que estaba estacionado allí bajaron tres hombres armados (entre ellos Brian, cuñado de Tania, y otro apodado "Zurdo") que subieron al auto de Tania y comenzaron a golpear a Velázquez. A culatazos lo llevaron en el Peugeot blanco a la casa de Tania en la ex Zona Cero (hoy barrio Fontanarrosa) y bajo amenazas de muerte le hicieron firmar el formulario 08 de su VW Gol Trend, que estaba en un taller, y una moto Zanella ZR200 roja, negra y gris. "Ganando ocho mil pesos por semana no te podés comprar nunca un auto y una moto", lo increpó Tania, justificando su acusación acerca de que Velázquez le había robado."Ahí me bajan en la casa de Tania. Brian me pega un culatazo en el pómulo y los otros me empezaron a pegar en el cuerpo con las pistolas. Este tal Zurdo sacó una bala de la recámara de la pistola, me la puso adelante y me dijo: "Esta tiene tu nombre", le explicó Velázquez al empleado judicial. "Todo esto en la casa de ella, en la ex Zona Cero. Me dijeron que, si no firmaba los papeles, la bala era mía. Por lo que me hicieron firmar un 08 en blanco para moto y otro para auto. Y dos boletos de compraventa, uno para moto y otro para auto. Siempre con mis datos y los de mi señora, que estamos casados. Era como si yo le estaba vendiendo algo a ellos", indicó Velázquez.Luego, según la declaración de la víctima, Brian, la hermana de Tania y dos pibes más fueron a la casa de Velázquez para que su esposa refrendara los papeles, ya que estaban casados. Todo eso ante los hijos de Ramón.A lo largo de una semana Tania y su gente se llevaron de la casa la moto Zanella, un auto y un cuatriciclo ambos a batería, y la cachorra de Bulldog francés. A los siete días volvieron para que Velázquez retirara el auto del taller en el que estaba, ya que el mecánico no se los quería entregar. "Si nos llegas a denunciar te matamos a tu hija y a tu mamá", le dijeron al hombre.", recordó Velázquez. Según la denuncia del hecho participaron además de Tania su hermana Casandra; su cuñado Brian Oroná; y su amigo el Zurdo, todos ellos imputados por el hecho.que la fiscal Valeria Haurigot llevó adelante contra la banda de Tania Rostro, detenida en julio pasado.El 12 de abril de 2019, como consecuencia de un allanamiento ordenado por Haurigot en la casa de Tania, en Lorenzo Batle al 4200, se encontraron todos los objetos mencionados en la denuncia.Antes de que se cerrara la testimonial de Velázquez, la madre de Ramoncito, pidió dejar una constancia en la denuncia: ", «Toro» Martinotti y Daniel "Pato" Orellana (pareja de Tania)".La Capital