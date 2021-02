Córdoba: buscan a otra mujer desaparecida y sigue operativo para hallar a Módica

El caso Módica

El jefe de la Departamental Santa María, Rafael Salgado, explicó que la búsqueda se realiza con bomberos, personal de Defensa Civil y efectivos del Departamento Unidades de Alto Riesgo de la Policía de Córdoba (DUAR).La mujer vive con sus padres ySegún indicó su familia, no llevaba dinero ni teléfono móvil. La principal hipótesis, por ahora, es que esté en la zona donde suele caminar. LEn paralelodesde el lunes pasadoSe especula con que la fiscal Jorgelina Gómez podría cambiar la carátula.. Es anterior a los actuales hechos, de octubre.Jure planteó que Módica estaba "molesta" porque Galván seguía en contacto con su exmujer, con quien estaba discutiendo la cuota alimentaria para su hijo de 13 años. Admitió que el jueves a la noche discutieron y que él salió con el auto "a airearse".Tenían restricciones perimetrales pero ambos las incumplieron al decidir irse a vivir juntos en diciembre a La Falda. "Había violencia verbal, no física. En enero ella no le permitió ver a su hijo. Lo echó de la casa y él se fue a verlo a Resistencia", agregó el abogado.La familia de Módica afirmó que la mujer vivía en una relación de violencia y, según el abogado José Dantona, también su psicóloga aportó testimonios en el mismo sentido.La Nación