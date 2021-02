La familia de Menem ofrece una recompensa por el anillo robado al ex presidente

Sociedad Investigan el robo de un anillo de oro del expresidente Carlos Menem

La familia del fallecido ex presidente Carlos Menem ofrece una recompensa para quien devuelva el anillo robado al riojano o brinde información para recuperarlo, mientras la Justicia investiga el hecho."Es una papa caliente ese anillo, porque tiene grabados los nombres de los hijos del doctor Menem. Por eso nos pusimos de acuerdo para ofrecer una recompensa para que la persona que lo hizo, haga aparecer el anillo. Lo que más quiere (la hija del ex mandatario) Zulemita es recuperar ese anillo, por eso ofrece plata", informó el abogado de la familia, Diego Storto.Al ser consultado sobre el dinero ofrecido, el letrado señaló: "No hablamos del monto con Zulemita".En diálogo con la señal TN, el representante legal de la familia Menem destacó que "ese anillo era parte del ex presidente" y subrayó que la Justicia "ha avanzado mucho en el tema, se han realizado dos allanamientos".El abogado agregó que "una de esas tres personas tiene antecedentes penales".Respecto a qué piensa que sucedió con el anillo de oro y ónix y si considera que fue fundido o vendido a coleccionistas, el letrado respondió: "Hoy todas las hipótesis son válidas".El anillo robado al ex jefe de Estado es una réplica del que le había regalado su padre, Saúl Menem.Zulemita había mandado a reconstruir la pieza de joyería cuando nació Máximo Menem, el hijo que el riojano tuvo en noviembre de 2003 con la modelo chilena Cecilia Bolocco.En la causa interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 42, a cargo de Carlos Velarde.