Investigan el robo de un anillo de oro del expresidente Carlos Menem

La Justicia investiga el robo de un anillo a Carlos Menem, según confirmó el abogado de la familia del recientemente fallecido ex presidente, Diego Storto."Cuando estaba con un problema de salud delicado, la denuncia no salió a la luz, con la intención de recuperar el anillo. Se está yendo por buen camino, tratando de hallar a los culpables. Se investiga a un grupo de personas", comentó el abogado de la familia Menem.Y agregó: "Zulemita adoraba ese anillo, lo hizo reconstruir cuando nació Máximo (el hijo que Menem tuvo con la chilena Cecilia Bolocco)".El anillo robado al ex gobernador de La Rioja es una pieza de oro con una piedra de ónix, que explicaron que no tiene un valor económico importante pero si afectivo."Descartamos cualquier tipo de conexión familiar y con la gente cercana que trabajó con él durante toda la vida, la Justicia está poniendo la lupa sobre algunas personas que durante la investigación quedaron más al descubierto probatoriamente, que fueron llamadas a declarar y se notó que falsearon su declaración", comentó Storto.En el caso del anillo de Menem interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 42, a cargo de Carlos Velarde.