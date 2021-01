Aumentaron las estafas telefónicas y denuncias por violencia de género en Paraná

Policiales Destacan acatamiento de la población de la restricción horaria

El subjefe de la Departamental de Policía de Paraná, Carlos Echaniz, realizó un balance de las tareas realizadas en el 2020, cómo se adaptó el personal policial a la pandemia, e informó que se dio un aumento en las denuncias por violencia de género y estafas telefónicas."Mayoritariamente nos fue bien y la gente lo entendió, también hubo gente que no y tuvimos varias cuestiones. Hace 6 meses estábamos viendo como le dábamos forma a las actuaciones porque era una cuestión que no es un delito común. No era un robo, un hurto, un daño, un accidente de tránsito. Interveníamos en cuestiones que antes estaban ligadas a la municipalidad, a las habilitaciones", dijo.Y agregó: "Hoy las intervenciones en fiestas clandestinas son una rutina que nosotros hace 6 meses no las teníamos. Se infringe un decreto nacional y de la mano se viola el artículo 205 y 239 del código penal"."Cuando se interviene en estos casos uno no está hablando con alguien que sabe que cometió un delito. Vamos y hablamos con gente que cree estar haciendo su vida normal, pero esa vida normal está infringiendo la norma. Con esto se inician las actuaciones y después ya depende de la justicia federal. Al final salimos fortalecidos porque ampliamos nuestro conocimiento", remarcó.Durante la primera parte del año "se vio una merma del delito ligada al comienzo de la cuarentena. Después de la segunda mitad del año vimos un rebrote de casos de inseguridad. En los meses de aislamientos llegamos a tener cero delitos, a partir de mayo comenzó a crecer paulatinamente" indicó."Aumentó la exposición de la gente, los que trabajan, los que salen a comprar, a visitar familiares y aumentaron los oportunistas que salen a aprovecharse. Esto delitos están ligados a la oportunidad, se aprovechan del descuido de la persona. La prevención ahí se focaliza en operativos constantes de identificación", explicó el subjefe."Lo que ha aumentado mucho son las estafas, realizadas por personas muy habilidosas y con gran capacidad para embaucar a la gente. No solamente estafan a gente de avanzada edad, que son su principal blanco, también hay jóvenes que al presentarle un beneficio económico acceden a operar en cajeros o a hacer depósitos por compra. Sin duda el delito que más hemos visto incrementarse es el de las estafas telefónicas", comentó.Y continuó: "Después tenemos los delitos contra la integridad de las personas como la violencia de género. El 50% de las personas que terminan con traslados a Alcaidia por un delito está asociado a casos de violencia de género o por incumplimientos de órdenes de restricciones que imponen los juzgados de familia"."Hay gente que no acepta los parámetros de conducta que establecen los juzgados, son medidas de restricción por determinados días y meses. Ese incumplimiento debe ser observado por el personal policial y debe notificar a fiscalía. Después hay casos más graves con uso de medios electrónicos como el botón antipático o de tobilleras electrónica. En todos estos casos conlleva una detención de la persona", señaló.Sobre este tema, Carlos Echaniz dijo que "si no hubiera compradores nadie robaría. Lo que ocurre es que muchas veces las cosas robadas se recuperan en los domicilios de esos clientes potenciales. El ladrón es culpable pero el comprador también. El mayor número de compradores se encuentra en las redes sociales".El Diario de Paraná