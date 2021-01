Desfigurado para robarle: su madre pide que "detengan a los implicados"

Matías Espinosa fue brutalmente atacado el 10 de noviembre en zona de Parque Varisco por desconocidos que lo abordaron, lo golpearon con un hierro en el rostro y le robaron su moto. El muchacho, muy herido, siguió su camino de manera peatonal, hasta que llegó al puesto policial para pedir ayuda.Este lunes, frente a Tribunales su madre, exigió justicia y manifestó anteque "espero que el fiscal salga y explique por qué no detiene a las personas que están implicadas en el hecho."A su vez, aseguró que "estoy desde la siete de la mañana y no me voy a mover hasta que el fiscal salga en los medios y explique. Esto es humillante, queremos saber por qué no nos detienen".Sobre la salud del joven, dijo que "la semana próxima va a ser sometido a otra cirugía, para la reconstrucción de su cara, Matías quedó un estado emocional muy mal, porque le fracturaron la nariz, tráquea y mandíbula. Además, posee hundimiento ocular, y le van a quedar secuelas".