"Pido que no salga de la cárcel": exigió hermana del nene atropellado en Flores

Policiales Se entregó el joven que manejaba el auto que mató al chico de 5 años en Flores

Después de estar más de una semana prófugo, hoy al mediodía se entregó Ricardo Emanuel Papadopulos, el joven de 21 años que atropelló y mató a Isaac Sus y dejó con graves heridas a su mamá Debora, para luego fugarse a toda velocidad hace ocho días en el barrio porteño de Flores. Pocos minutos después, tomó la palabra Lola, la hermana de la víctima, que exigió justicia.La jueza Patricia Guichandut, titular del juzgado Criminal y Correccional Nº 62, que lleva la causa, indagará al joven que se entregó hoy. Ayer la magistrada había dispuesto ayer la liberación de Rubén Papadopulos, padre del joven, quien se había presentado días atrás e indicado que el auto que provocó la muerte de Isaac era de su propiedad.Hoy cerca de las 12, cuando se estaba por entregar en la alcaldía 14 de la Ciudad de Buenos Aires, Ricardo Papadopulos llegó a decir: "Yo manejaba, pido disculpas y perdón".Lola Sus, la hermana del niño de 5 años que murió, se refirió a la novedad judicial: "Por un lado es un poco de alivio, pero por otro lado la verdad que no me cambia nada a mí. No cambia mi mamá cómo está, no cambia mi familia?. pero bueno, hizo lo que tenía que hacer este chico. Lo mínimo que se esperaba de él".La joven prefirió no hablar sobre la carátula de la causa ya que, dijo, es un tema que maneja el abogado de la familia. Respecto al cuadro de su madre, señaló que sigue internada por las múltiples fracturas que sufrió, aunque lo que más le preocupa es su salud emocional."Mi mamá está muy mal. Ayer pude ir a visitarla después de un par de días. Estuve media hora con ella y después me pidió que me vaya. Yo fui la última en verlo a Isaac... se pone muy mal. No quiere ver fotos. Nos pidió que tiremos todo de la casa. No es la misma mujer de antes. No sé qué va a pasar con ella", indicó.Ahora Ricardo Papadopulos será indagado para conocer su versión de los hechos, principalmente lo que hizo tras fugarse, y dónde se escondió en todo este tiempo. Fuentes de la investigación comentaron a la agencia Télam que la entrega se definió tras un acuerdo previo entre su abogado, Roberto Herrera, y la Justicia.El representante legal de Papadopulos llegó al lugar minutos después de las 13 y reafirmó que el joven "manejaba el auto y se fugó porque no tenía registro y se asustó". Además, se negó a revelar dónde se refugió Papadopulos en los últimos días, antes de presentarse ante la Justicia. Lo que está claro es que seguirá detenido.Un dato extra que adelanta la estrategia de defensa: Herrera consideró que "el camionero que cruzó en rojo en el momento del hecho tuvo responsabilidad porque le tapó la visión" a su cliente. "El chico no para de llorar, creo que el camionero tendría que ser citado", reclamó ante la prensa.Isaac Sus murió el jueves 17 de diciembre a las 23 horas cuando cruzaba la avenida Directorio junto a su mamá a la altura de San Pedrito, y fueron embestidos por un Volkswagen Golf GTI blanco que circulaba a gran velocidad.