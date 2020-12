Allanamiento a psiquiatra de Maradona: secuestran historia clínica y 12 recetas

Policiales Allanaron el consultorio y la casa de la psiquiatra que atendía a Diego Maradona

Dos teléfonos celulares, la historia clínica de Diego Armando Maradona y 12 recetas a su nombre fueron secuestrados esta tarde durante el allanamiento realizado en la casa de la psiquiatra que atendía al exfutbolista, informaron fuentes de la investigación.Durante el procedimiento, supervisado por uno de los fiscales que tiene a su cargo la investigación y realizado por personal de las policías bonaerense y de la Ciudad, también se secuestró una tablet y una notebook cuyo contenido ahora será analizado por los investigadores.La psiquiatra fue notificada como posible imputada en la causa en la que se investigan las circunstancias de la muerte del exastro futbolístico, y su casa y su consultorio fueron allanados por policías que secuestraron celulares, computadoras y documentación médica, informaron fuentes judiciales y su abogado defensor.Se trata de Agustina Cosachov, quien de esta manera se convirtió en la segunda profesional de la salud que está siendo investigada en el marco del expediente, al igual que el neurocirujano Leopoldo Luque.El primero de los allanamientos fue en el domicilio particular de la profesional, en un edificio de la calle Guise y su cruce con Paraguay, donde la autoridad judicial que se presentó fue el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari.El otro procedimiento fue dirigido por la fiscal de Benavídez, Laura Capra, y se desarrolló en el consultorio de la psiquiatra, ubicado a tan solo cinco cuadras de su vivienda particular, en la calle Soler y Medrano.Fuentes judiciales indicaron a Télam que al momento de iniciar los allanamientos, Cosachov no se encontraba en ninguno de los dos sitios, pero más tarde se presentó en su casa de la calle Guise junto a su abogado, Vadim Mischanchuk, especialista en procesos penales por mala praxis.Si bien el día del fallecimiento de su paciente, a Cosachov se le tomó una declaración testimonial porque fue una de las personas presentes en la casa del country San Andrés, de Tigre, hoy su situación cambió.Los investigadores le leyeron los "derechos y garantías" contemplados para los imputados en los artículos 60 y 162 del Código Procesal Penal bonaerense, entre ellos, poder poner un defensor, no estar obligada a declarar sí misma y poder presentarse para una declaración espontánea.Si bien aún no hay elementos para citarla a una declaración indagatoria por un delito concreto -aunque el juez de Garantías ya tipificó el hecho de manera provisoria "homicidio culposo-, los fiscales le explicaron a Cosachov que su actuación era objeto de esta investigación."El fiscal me hizo saber que ella está siendo investigada, es decir que en términos procesales es que está imputada. Cuando termine la medida, me presentaré en la fiscalía para tomar contacto con la causa y poder poner peritos de parte", anunció Mischanchuk al canal TN.Si bien aclaró que aún no habló con su clienta de los pormenores del tratamiento médico de Maradona, Mischanchuk remarcó que en este caso "se indicó una internación domiciliaria con todos los requisitos que el paciente en ese momento necesitaba; si se cumplió o no es materia de esta investigación"."Hay una tranquilidad por parte de mi asistida respecto de las decisiones médicas que tomó", agregó el abogado.Los fiscales hicieron hoy con la psiquiatra lo mismo que el domingo pasado cuando allanaron la casa y el consultorio del médico neurólogo del "10", Leopoldo Luque, por lo que secuestraron teléfonos celulares, computadoras y documentación medica referida al paciente.Cosachov, junto a Luque, son los profesionales médicos que firmaron la externación de Maradona el pasado 11 de noviembre de la Clínica Olivos luego de su cirugía de un hematoma subdural en el cerebro, y quienes reportaban sobre las cuestiones de salud a la familia.Los fiscales tienen en la mira su actuación y responsabilidad en la internación domiciliaria armada en la casa del country San Andrés, de Tigre, donde el exjugador y entrenador murió el miércoles pasado de un edema agudo de pulmón producto de una cardiopatía severa.Uno de los investigadores judiciales de la causa aseguró ayer a Télam que tras los elementos recabados en esta primera semana de investigación, los fiscales creen que la atención de Maradona en el country San Andrés era "totalmente deficiente" y consideran la supuesta internación domiciliaria era "un descontrol total y absoluto".