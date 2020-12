Allanaron el consultorio y la casa de la psiquiatra que atendía a Diego Maradona

Sociedad Los chats entre los hijos de Maradona y los médicos que lo atendieron en su casa

La causa por la muerte de Diego Armando Maradona (60) sumó este martes dos nuevos allanamientos que involucran al personal médico que se ocupada de su salud.Personal de la División Delitos contra la Salud de la Policía de la Ciudad y agentes de la Policía Bonaerense allanaron, por pedido del Juzgado 6 de Garantías, un departamento en Soler al 4100 y otro en Guise al 1600, ambos en el barrio de Palermo y pertenecientes a la psiquiatra Agustina Cosachov (35).Cosachov no se encontraba en ninguno de los dos sitios, pero llegó a su casa, en Guise al 1600, junto a su abogado, Vadim Mischanchuk."La medida es absolutamente normal. Se busca la historia clínica y algún otro tipo de documentación. Cuando termine el procedimiento me presentará en la fiscalía y me notificaré como abogado defensor de mi clienta. Para saber de la responsabilidad de mi defendida tengo que tener primero acceso a la causa", dijo el abogado."La doctora está imputada, pero no hay motivos para una detención", agregó.A Cosachov también se le leerán los derechos y garantías contemplados para los imputados en los artículos 60 y 162 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. Ella fue una de las que dio el aval para que Maradona recibiera el alta el 11 de noviembre tras la operación por el hematoma subdural en la cabeza.En la orden firmada por Cosachov ese día solicitaba como indispensable "enfermeros preferentemente hombres con disponibilidad tiempo completo y especializados en problemática de consumo de sustancias, médico neurólogo y médico clínico", además de "contar con la disponibilidad para realizarse estudios médicos y una ambulancia por si se considera necesario el traslado".Tras la muerte de Maradona el pasado 25 de noviembre, y una vez pasada la despedida y los múltiples homenajes, comenzó a moverse la causa judicial, en la que se investiga la posible comisión del delito de homicidio culposo. En ese marco, el domingo la Justicia allanó la clínica privada y el domicilio de Leopoldo Luque, el neurocirujano que operó a Diego Maradona y que era el profesional más cercano al astro. Luque estuvo el lunes más de tres horas en la Fiscalía, pero no pudo declarar porque aún no está imputado.Pese a eso, este martes pidió la eximición de prisión.La estrategia judicial de los abogados de Luque, quien no está formalmente imputado aunque investigan si cometió "homicidio culposo", es decir por imprudencia, negligencia e impericia, es demostrar que no era el médico personal de Maradona.Sin embargo, los testimonios de quienes frecuentaban al astro lo complican. "Todo pasaba por él. Si Diego tenía que ir al dentista, estaba él. Si tenía que hacerse análisis, estaba él", afirman.Mientras tanto, el otro punto de atención es la Fiscalía General de San Isidro, en la calle Acassuso 476. Allí, más allá de llevarse la causa completa por parte de un equipo de fiscales, se presentó el abogado Rodolfo Baqué, quien representa a la enfermera Dahiana Gisela Madrid, y dejó un escrito a nombre de su clienta.Además, y a partir de este miércoles, se dará inicio a la serie de pericias complementarias a la autopsia. La sangre, la orina y los hisopados que fueron tomados y hasta el corazón completo de Maradona, cuyo peso fue del doble de uno normal, comenzarán a ser analizados en distintos laboratorios como parte de los peritajes complementarios solicitados por los médicos forenses que hicieron la necropsia.Se trata de los estudios toxicológicos, mediante los cuales se buscará determinar si Maradona tenía rastros de haber consumido alcohol, drogas o alguna otra sustancia en las horas previas a su muerte, y de los histopatológicos, que son aquellos que estudian en forma microscópica los órganos y tejidos.La mayoría de los peritajes comenzarán a las 8 de este miércoles en la sede central de la Superintendencia de Policía Científica de la Policía Bonaerense en La Plata, ubicada en avenida 52 y calle 117. El otro laboratorio que por decisión de los fiscales también trabajará en el análisis de otras muestras para estudios toxicológicos será el del Cuerpo Médico Forense (CMF) que depende de la Corte Suprema Justicia.