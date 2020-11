Una joven y sus alumnos de fútbol infantil fueron víctimas de un asalto

Foto: Ilustrativa Crédito: 03442

Una joven y sus alumnos de fútbol infantil, que se encontraban realizando entrenamientos, fueron víctimas de un asalto perpetrado el martes por la tarde por dos jóvenes delincuentes en Concepción del Uruguay.



Mientras se daba la clase y entrenamiento a estos niños de entre 7 y 8 años, alrededor de las 19:30, llegaron dos personas, de no más de 17 años, que se acercaron por detrás y los sorprendieron con un cuchillo. Revisaron todas las mochilas, llevándose dinero, para luego escapar.



La damnificada contó que al parecer estos jóvenes ladrones habrían pasado por el lugar minutos antes seguramente observando los movimientos y esperando la oportunidad.



"Cuando los vi por primera vez, pensé que me iban a sacar la mochila así que me acerqué e hice como que si buscaba algo. Ahí se metieron a un campo que está pasando la última rotonda, por lo que seguí dando clases y cuando quise acordar me sorprendieron de atrás", contó.



La joven señaló que siempre entrenan en ese lugar y siempre hay gente acompañándolos, como ser los papás de los niños, pero justo este día no se quedaron.



La situación vivida la quisieron hacer conocer para que la gente esté atenta y no se vea sorprendida por estos malvivientes y que se pueda hacer uso de ese espacio público con mayor tranquilidad, publica el sitio 03442.