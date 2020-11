Zamarreó e insultó a su ex pareja: Allanaron su casa y hallaron varias armas

Una mujer de 25 años de edad, se separó hace tres años de su ex pareja de 28 años. Aseguró que siempre sufrió violencia física y psicológica, pero nunca lo denunció.



Sin embargo, este domingo, cuando la misma llegó a la casa que alquila en calle Laprida de la ciudad de Viale, observó que su ex pareja estaba esperándola. El sujeto la agarró de los brazos, la zamarreó e insultó, tras lo cual se fue del lugar.



Al radicar la denuncia, la víctima manifestó que no tienen hijos en común y que su ex posee en su casa un arma de fuego (FAL).

Después de radicar la denuncia, personal policial acompañó a la joven hasta el domicilio, donde se encontraba el hombre, "en actitud pasiva, por lo que se lo trasladó para una correcta identificación".



Por los dichos de la denunciante se solicitó y realizó un allanamiento y registro domiciliario en calle Perú, durante el cual se incautó una carabina marca Savage modelo Axis cal. .243 plg Winchester, con mira telescópica, cuatro cartuchos sin percutar marca Hornady calibre 243 win y un cartucho mismo calibre percutado, un aire comprimido cal. 5.5 marca redtarget modelo hp-p900 w con mira telescópica y una caja con balines 5.5.

En comunicación con la Fiscalía de Género, dispuso la elevación de actuados, que se remitan los secuestros a Dirección Criminalística y que el implicado quede supeditado a la causa de violencia de género.