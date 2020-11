Uruguay: Un argentino se negó a hacer la cuarentena y fue procesado por desacato

"Un ciudadano argentino de 41 años no quiso hacer cuarentena y fue procesado por desacato", informó. Luego llegó un comunicado de prensa de la Justicia uruguaya, donde brindaron algunos detalles más del episodio.Sucedió el día viernes 6 de noviembre en el edificio Tauro y Libra ubicado en la Parada 37 de Playa Mansa, en Punta del Este. Un huésped que había llegado al país el día anterior "no estaría cumpliendo con las medidas sanitarias dispuestas por el Protocolo COVID-19", sostiene el comunicado y agrega que, tras intimar a F.J.E. a cumplir con las medidas, el hombre se negó a hacerlo. Por el hecho ("la presunta comisión de cuatro delitos de desacato y un delito de violencia privada") intervino Fiscalía de 3° turno de Maldonado.En comunicación con Infobae, Jorge Monastersky, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y abogado defensor del ciudadano argentino sostiene que su patrocinado no tuvo la intención de violar la ley ni de poner en riesgo la salud de terceros. De acuerdo con Monastersky, F.J.E. viaja a Punta del Este al menos una vez al año desde hace más de dos décadas. "No tiene antecedentes de ningún tipo", apunta el letrado.¿Qué fue lo que sucedió? El abogado señaló que F.J.E. fue papá en febrero pasado. El es argentino y la madre del bebé, uruguaya. Debido a la pandemia y al cierre de fronteras, desde entonces el hombre quedó separado de su hijo. "Hace cuatro meses que estaba tramitando la residencia para poder ver al bebé. Viajó hace un mes y ahora regresó porque tenía un turno para retirar la cédula con la residencia uruguaya", explica el abogado. Hace una pausa y agrega: "Quería regularizar una situación y quedó demorado dos días en una comisaría".De acuerdo con el letrado, 48 horas antes de viajar a Uruguay F.J.E. se practicó un hisopado que dio negativo. Al llegar a Uruguay firmó una "declaración de salud" y completó un formulario donde dijo que se iba a quedar siete días. "¿Cómo iba a pensar que todo ese tiempo iba a tener que quedarse encerrado en el hotel si tenía pactada una cita para retirar documentación? Son muchos los ciudadanos argentinos que enfrentan a un proceso penal por este tipo de 'malos entendidos'. La mejor prevención es comunicar a las personas cómo es el proceso de cuarentena y en qué consiste porque varía según el país", dice Monastersky.