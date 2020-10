Disputa por los campos de Etchevehere: Se realiza la audiencia en Paraná

Sociedad Ruralistas concentraron en el ingreso al Túnel en apoyo a los Etchevehere

Con la exposición de los hechos por parte del fiscal, Oscar Sobko, comenzó a las 9.20 de este miércoles la audiencia para empezar a definir la situación generada a partir de la disputa de la familia Etchevehere.El funcionario judicial inició su alocución realizando una descripción de la situación originada a partir de que Dolores Etchevehere ingresara a la Estancia Casa Nueva junto a un grupo de personas para realizar en el lugar una proyecto agroecológico.Las partes tendrán la posibilidad de expresar su posición tras lo cual se prevé que en el la jueza esté resolviendo el caso, lo cual podría darse hoy mismo o dentro de las próximas cinco jornadas.En primer término, Sobko leyó la apertura de causa en la cual señaló que "el 15 de octubre, Dolores Etchevehere y alrededor de 40 personas ingresaron a Casa Nueva". Señaló que le exigieron a una empleada que le diera las llaves de la vivienda y que ante "la negativa entraron por una ventana, habitando la casona vieja hasta el momento".El funcionario manifestó que la situación generada encuadra en la figura de "usurpación".Recordó que cuando él fue a la estancia no halló roturas, pero sí carpas y unas 30 o 40 personas en el predio.A añadió que tras la denuncia de Leonor viuda de Etchevehere, se hace la constatación con orden judicial.Luego mencionó a tres empleados de la estancia y afirmó que los mismos se verían "intimidados" por las personas que estaban en el lugar. Las mismas les habrían "puesto límites" e informado "cambios en la manera" de trabajar. Una de las trabajadoras se "comunicó con Luis Miguel Etchevehere y el señor Taboada le arranca el teléfono", afirmó.Hizo hincapié en que" no hubo solo violencia física, sino intimidación de parte de 40 desconocidos que acompañan a la señora Dolores Etchevehere", a quien acusó de "realizar engaños".Después , Sobko se refirió a que las acciones encaradas por las personas que están en el campo han representado pérdidas para la producción, adujo que no se hace la siembra que corresponde y que las vacas no se ordeñan como se debería, además de que "los camiones no entran a retirar la leche, sino que la misma se derrama".Para el fiscal Sobko el dueño del campo es la Sociedad Anónima Margaritas que tiene como presidenta a Leonor, mamá de los 4 hermanos.En ese sentido, explicó que Dolores debía tener el permiso de la autoridad máxima de la sociedad para ingresar "lo que no tuvo".Luego de recordar los detalles del ingreso de Dolores Etchevehere al predio, el 15 de octubre pasado con quince vehículos y unas cuarenta personas, los fiscales recalcaron que si bien está fuera de discusión que es heredera de los bienes familiares en un 12,5 por ciento, "no tenía derecho" a irrumpir en el campo ya que se encuentra en manos de una sociedad anónima manejada en conjunto por los accionistas.", dijo la fiscal Mónica Carbona y consideró quePor otro lado, el Proyecto Artigas -que integra Dolores- advirtió -en un comunicado- que "la audiencia estipulada para hoy con la presencia de representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia deja en evidencia que ese organismo no tiene perspectiva ni formación en relación a la distintas formas de violencia de género que determina la ley"."Se avalará el comportamiento de quienes deberían estar detenidos por el incumplimiento de un fallo judicial que impide acercarse y hostigar a la víctima como claramente siguen haciendo los varones Etchevehere", indica el comunicado, para quien el MPF "acusará a una mujer sobre la que se dictaron medidas de protección por 30 días".