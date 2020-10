Inspector atropellado: la comuna iniciaría acciones legales contra el agresor

Remisero "sin habilitación" embistió a un inspector

Policiales Atropelló y arrastró 10 metros a un inspector en control de tránsito en Paraná

La Municipalidad de Paraná realizó este sábado un nuevo control de las unidades que prestan servicio de taxis y remises, en tres puntos de barrio San Agustín, dos en calle Galán y el restante sobre calle José María Paz.Al inicio del operativo se detuvo un remís que no estaba habilitado y al solicitarle al chofer la documentación correspondiente embistió a un inspector dándose a la fuga."El trabajador municipal se encuentra fuera de peligro. Sin embargo, eso no le resta gravedad a la acción del agresor. En primer lugar, porque puso en riesgo de la vida de una persona. Pero su desacato también implicó un desprecio absoluto de la ley y en ese sentido, una afrenta contra toda la comunidad", agregó el presidente municipal.El Intendente destacó que el inspector de tránsito, "en su condición de servidor público, estaba garantizando el cumplimiento de la legislación, que tiene como fin protegernos a todos. Pretender que a uno se lo exima del cumplimiento de la ley que se le aplica al resto de los ciudadanos, y proceder violentamente para expresar el desacuerdo, es no respetar a nadie"."Exigir el cumplimiento de las normativas es parte de la recuperación de Paraná y esa es una tarea que necesita de todos nosotros", remarcó Bahl.Desde la Municipalidad se informó que no se descarta iniciar acciones legales contra el agresor.En el hecho intervino la policía que logró detener al conductor a pocas cuadras. El vehículo fue retenido y el conductor fue puesto a disposición de la Justicia.