Interpol emitió un alerta roja para la detención del golfista "Pato" Cabrera

La organización policial internacional Interpol emitió hoy un alerta roja para disponer la detención del golfista cordobés Ángel "Pato" Cabrera, quien fue denunciado por una ex pareja por violencia de género y se encontraría en Estados Unidos.Carlos Nayi, abogado de la denunciante, señaló que "Interpol se comunicó con la Dirección de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, y notificaron el código rojo"."Esto es un alerta máxima en la base de datos por las medidas de detención dispuestas por dos tribunales", añadió en declaraciones a la radio Cadena 3.En agosto pasado, la Cámara Segunda en lo Criminal y Correccional de Córdoba había solicitado la captura del deportista de 50 años, luego que no se presentara para ser notificado en forma presencial sobre el inicio de uno de los dos juicios en su contra.Cabrera viajó a los Estados Unidos para participar del Torneo Senior de Ohio, válido para el circuito del Champion Tour, hecho por el cual también habría vulnerado las restricciones impuestas por la Justicia.El letrado indicó que el reconocido deportista cordobés está a punto de afrontar enjuiciamiento por dos causas acumuladas presentada por su patrocinada, una de ellas por "lesiones leves calificadas y amenazas", de 2017, y otra por "lesiones leves calificada y hurtos" del 2018.En diciembre de 2016 Cabrera había sido denunciado por insultar y golpear a una joven que era su ex pareja, en una serie de incidentes ocurridos en la localidad de Villa Allende.La mujer, que residía en un barrio privado, dijo que Cabrera la llamó por la noche y le pidió que lo pasara a buscar a un lugar determinado, porque se encontraba en estado de ebriedad.Al llegar al lugar, siempre según la denunciante, encontró al deportista con una segunda mujer en una estación de servicio, lo que derivó en una discusión.La denunciante acusó a Cabrera de chocarle el auto, además de golpearla e insultarla, por lo que la denuncia quedó radicada como "lesiones leves y violencia de género".En agosto pasado Miguel Gavier afirmó hoy que su defendido regresará a la Argentina pero "con las condiciones de garantías de mantenimiento de la libertad" y se excusó de la imposibilidad de viajar por las restricciones de la pandemia del coronavirus.