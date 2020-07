Crimen de Gutiérrez: juez encabezó inspección ocular y una joven fue detenida

El juez lideró las inspecciones en la etapa inicial de la investigación, que apunta a determinar el motivo del crimen, acompañado por la fiscal Natalia Mercado, el imputado Pedro Monzón y su abogada defensora, Carolina Scamperti.



Los operativos comenzaron en horas de la tarde en la vivienda del empresario muerto y en la cabaña donde se encontró su cuerpo enterrado.



Según supo NA, otra inspección se dio en la obra en construcción ubicada en calle Rainundo Freile casi Piedrabuena, donde se secuestró el teléfono celular de Gutiérrez.



Además, el magistrado y la comitiva estuvieron en Ruta 15 al 1700, sobre un contenedor de residuos, "obteniéndose resultados positivos que se agregan a la causa".



Por la noche del lunes continuaban otros dos operativos, uno de ellos sobre la Avenida Perón al 1600, a metros de la obra en construcción, y el otro en una vivienda de calle 25 al 200, lugar en el que se detuvo a una joven.



Esta chica sería la novia de uno de los hermanos Zaeta, y según pudo conocer Noticias Argentinas, será indagada este martes por la mañana por parte de Narvarte.



El magistrado espera conocer la vinculación que tendría en el crimen.



El juez dispuso una suerte de reconstrucción de los hechos, acompañado por el detenido, único imputado que hasta ahora mostró disposición de hablar y fue quién indicó dónde enterraron a Gutiérrez.



De esta manera, se inspeccionó la zona de la obra en construcción dónde se tiró el teléfono celular.



Allí se encontró una campera dentro de una boca de desagüe, mientras que en la zona de Punta Soberana, lugar dónde fue arrestado Joaquín Zaeta, hermano mayor del principal implicado en el crimen, se encontraron varios elementos cercanos a la planta de agua.



Los investigadores estiman que el joven venía de descartarlos al momento del arresto.



De acuerdo al detalle al que accedió Noticias Argentinas, se encontraron trapos con sangre, un bidón de lavandina, limpiadores, una pala de cocina y dos routers, mientras que frente a la vivienda de Gutiérrez se incautó un palo que, suponen, fue utilizado para golpear al empresario.

Fuentes de la investigación señalaron a Noticias Argentinas que el procedimiento "se hizo en puntos clave de la ciudad, se recorrió la avenida Libertador y hasta revolvieron tachos de basura".

El último punto de la recorrida fue Punta Soberana, donde vive Facundo Zaeta, el principal acusado del caso.



El juez Narvarte ordenó las inspecciones luego de que este lunes por la mañana Monzón fuera trasladado al Juzgado de El Calafate para declarar.



En tanto, se conocieron los primeros resultados de la autopsia realizada al cuerpo de Gutiérrez, que indicaron que murió por "asfixia mecánica".

Según el estudio, la muerte de Gutiérrez habría sido lenta, ya que fue torturado y ahorcado en reiteradas oportunidades, además de ser golpeado y recibir tres puñaladas en el cuello.



La autopsia realizada este domingo arrojó que el empresario fue golpeado en al menos dos ocasiones de manera contundente en la cabeza y en distintas partes del cuerpo.



Para el juez, se podría estar ante una situación de "desavenencia personal" o "de robo" como móvil del crimen.



Esto se basaría no sólo en la relación personal que mantenía Gutiérrez con Facundo Zaeta, sino también en que en la cabaña donde se encontró el cuerpo se incautaron varias pertenencias de la vivienda del empresario.



La familia de Gutiérrez, por su parte, afirmó a través de su abogado Gabriel Giordano que el crimen sucedido en El Calafate "se enmarca en un hecho local" y "no se puede seguir especulando" con la idea de que el asesinato tiene un vínculo con la política.



"Esto se enmarca en un hecho local y no se puede seguir especulando en ese aspecto. Escuchar estas cosas le hacen mucho mal a la familia", sostuvo Giordano en diálogo con el programa Ruleta Rusa, que conduce Nancy Pazos por la Rock and Pop.



"Se está utilizando la figura de una persona, su actividad privada, que en este momento está en plena investigación en la causa, porque tiene que ver con el móvil del crimen", expresó el abogado de la familia.



El cuerpo de Gutiérrez quedó en medio de una puja judicial, ya que la defensa de los imputados pidió que el mismo no sea cremado, mientras que la morgue tampoco entregó el cuerpo a la cochería Ilhero, contratada por la familia de la víctima para retirarlo.



Al parecer, la razón habría sido el cambio en el contexto epidemiológico en la ciudad capital, luego de que este sábado aparecieran nuevos casos positivos.



