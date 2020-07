Crimen de la docente: el imputado "fue alumno de Galli, hace muchos años atrás"

Horacio Blasón, jefe de la División Homicidios

De curioso a sospechoso

, que participó de la investigación por el crimen de la mujer recordó enque la investigación "está en etapa de proceso; sí se ha adelantado mucho. A la fecha hay una persona detenida que ha sido hallado con elementos muy comprometedores, por lo que el fiscal Arias ha determinado que quede alojado a disposición e imputado en la causa".Como ya se sabe,Al tomar conocimiento del hecho ocurrido el lunes, "la policía realizó un cerramiento de la cuadra, de manera inmediata. Hay casas que están habitadas, y otras no, hay escuelas, un montón de elementos que llevaron a pensar que la persona quedó escondida en la cuadra", rememoró.Recordemos que la hermana de la víctima alcanza a ver que huyen. "Ella intenta entrar por el frente, pero no puede hacerlo porque la puerta estaba cerrada con llave desde adentro, intenta entrar por la cochera, y siente que alguien abre la puerta, cree que es su hermana. En ese momento ve que es un masculino que estaba saliendo de la casa, que cuando se ve advertido, cierra con llave. Ella corre hasta la esquina y da aviso a la policía que inmediatamente ingresa a la casa y cierra la manzana", agregó el funcionario policial.Se convocó a la División Homicidios para que se sume a la investigación que llevaba adelante el equipo de investigación de Concordia., para ver las personas que pasaron por el lugar. No se hallaron personas sospechosas, que pudieran haber estado merodeando en la zona", refirió agregando que "había unos indicios dentro de la casa, como una escalera que estaba apoyada sobre una de las paredes lindantes a una panadería. La persona que estaba trabajando en la panadería, como todos los vecinos de la manzana, fueron entrevistados, tendiendo a buscar a alguien que haya escuchado algún ruido, peor no fue así, nadie escuchó nada. Por eso".Blasón apuntó que la causa sigue y que "por los indicios,Otro aporte probatorio relevante es el que surgió de los primeros peritajes realizados en el teléfono celular del detenido, que vienen a confirmar que intentó vender las joyas robadas a Teresita Galli en una joyería ubicada en calle Catamarca. Estaría acreditado que dejó esos elementos de valor en el local y debía pasar a cobrar en la misma tarde en que cayó detenido. "El joyero tenía registrado las personas que han ido a vender y comprar (a su local), fue excelente en su actitud, enseguida puso todo a disposición", afirmó Blasón.El dato que llama la atención es que el detenido, fue quien el pasado lunes, permitió el ingreso de la policía al depósito minutos después de conocido el crimen. Vale recordar que como la hermana de Galli dijo que los encapuchados se escaparon por la parte trasera de la vivienda, los efectivos hicieron rápidamente una búsqueda por las viviendas lindantes, y fue precisamente el ahora principal sospechoso y detenido, quien les abrió la puerta.Además se supo que esta persona se habría acercado a los periodistas que estaban en el lugar para manifestar su curiosidad sobre lo acontecido en la vivienda de calle San Luis.