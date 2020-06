Adolescente entrerriana desaparecida: un comerciante asegura haberla visto

Un dato alentador

Una joven entrerriana de 16 años es intensamente buscada en Buenos Aires. Se trata de Martina Farías, que hace 12 días se fue de su casa, ubicada en calle Bolivia de Lanús, y no regresó, pudo saberLa adolescente vive con una amiga de su madre, que fue quien radicó la denuncia tres días de su desaparición ante la comisaría primera de Lanús. En el caso intervino el Área de Niñez del municipio de esa localidad bonaerense.Al momento de su desaparición vestía un buzo azul con capucha, jeans y zapatillas bordó. Sus dos hermanas, que viven en la localidad de General Ramírez, la están buscando y hasta el día de hoy no tienen noticias. "Yo no sé si Martina se escapó, si le hacían algo. No sé qué pensar pero también pienso que por algo se fue", contó su hermana Alejandra.Una persona aseguró que anoche vio a la joven Martina Farías. Se trata de un quiosquero de la localidad de Moreno. El joven la llevó a su casa y le dio comida y bebida: observó que tenía un abandono de varios días, que estaba con mucha hambre, sucia y con la mirada perdida, indica"Llamó a la policía, pero la policía no acudió y Martina, impaciente, se fue. El joven la dejó ir, acaso preocupado porque temiera encontrarse en una situación incómoda si retenía contra su voluntad a una menor de edad", indica el medio de Lanús.El dato fue confirmado por fuentes de la UFI 4, que investiga el caso. Allí ratificaron que le exhibieron una foto, y que la reconoció sin ningún tipo de dudas. La UFI pidió las cámaras de seguridad de la zona mientras la policía busca a Martina."No se trata sólo de que Martina fue usada para trabajar, sino que fue traída irregularmente de otra provincia, sin escalas desde Entre Ríos a Lanús. Tal como contó ayer su hermana Alejandra, Martina fue adoptada por una mujer que se sacó de encima, literalmente, a las tres hijas que adoptó", destaca el medio de Lanús.Tal como contó ayer Alejandra, la madre adoptiva le entregó a Martina a una amiga, que a su vez se la entregó a su hermana, Beatriz Irene López, quien hoy está detenida.La tutora de Martina, Beatriz López, según aseguran fuentes de la fiscalía, "explotaba laboralmente a la nena en su negocio de comidas". No sólo la hacía trabajar sino que la maltrataba constantemente, la enviaba de un lado a otro y la castigaba ante la más mínima demora y se quedaba con las propinas.El 3 de junio pasado, Martina dijo "basta". Huyó de su casa, fue a la casa de un vecino, le mostró los golpes. No sólo los más recientes, sino otros anteriores. Los vecinos le aconsejaron regresar a su casa, preocupados porque pudiera asustarse su tutora. Martina les dijo que no iba a volver, porque si volvía temía que Beatriz López la asesinara. Y se fue. Tres testigos ratifican haber visto las marcas de los castigos corporales, por lo cuales también esta especie de tutora está imputada.La fiscalía sospecha firmemente que Martina estaba siendo preparada para el trabajo sexual. El indicio más fuerte al respecto es que le habían colocado contra su voluntad un chip anticonceptivo.Mientras la investigación continúa, mientras el horror que vivió Martina sigue saliendo a la luz, queda al menos una enorme esperanza: que sea hallada con vida en las próximas horas.