Entrerriana desaparecida: Búsqueda desesperada y conflictivo trasfondo familiar

Policiales Buscan a adolescente entrerriana que desapareció hace 12 días en Buenos Aires

Conflictivo trasfondo familiar

Una joven entrerriana de 16 años es intensamente buscada en Buenos Aires. Se trata depudo saberAl momento de su desaparición vestía un buzo azul con capucha, jeans y zapatillas bordó. Sus dos hermanas, que viven en la localidad de General Ramírez, la están buscando y hasta el día de hoy no tienen noticias., contó su hermana Alejandra.Fue por eso que Alejandra y Nancy quedaron viviendo en Entre Ríos, y Martina con una amiga de su abuela en la localidad bonaerense de Lanús."Nuestra madre adoptiva nos echó, primero me echó a mí a los 17 años, después la echó a mi otra hermana que la tengo yo a cargo y a Martina directamente la mandó a Buenos Aires con una amiga de mi abuela, pero quien la tiene es la hermana de esta señora", detalló en contacto con. "Porque las personas que la tenían a Martina no la dejaban, es más, yo ni siquiera conozco a la señora. Ahora con todo esto de la desaparición,, contó.La joven que hoy continúa desaparecida no tenía celular, ni redes sociales y sus hermanas intentan comunicarse con quien está a cargo de ella mediante Facebook. "Nunca nos contestaba", señaló.Por eso la búsqueda es desesperada., opinó.Sus familiares llevan adelante una campaña en redes sociales para que cualquiera que pueda ayudar a dar con la adolescente se comunique al(Niñez de la Municipalidad de Lanús); o al