Comenzaron las pericias psiquiátricas y psicológicas a Julián Christe

Este miércoles comenzaron las pericias psiquiátricas y psicológicas a Jorge Julián Crhiste, quien fue la pareja en vida de Julieta Riera y está acusado de su muerte. Los exámenes están a cargo de Integrantes del equipo Interdisciplinario del departamento medico forense."La querella no tiene intervención en la entrevista, entiendo que a partir de los diferentes encuentros que se van a realizar, se pueda satisfacer los puntos de pericias que fueron solicitados por los fiscales y acompañados por la querella", expresó aCorina Beisel abogada querellante."En los procesos penales en Entre Ríos, las víctimas de delitos, ya sea de manera indirecta o directa, tiene la posibilidad de solicitar intervención en los procedimientos y esa intervención es autónoma", explicó.Y agregó queSobre algunas pruebas, la abogada dijo que "entiendo que casos tan delicados como este, generen curiosidad. Yo les pido a las personas que se informan a través de los medios oficiales".Y continuó: "Algunas cosas se pueden decir y otras no. Lo que arrojan las cámaras de seguridad del edificio, en los momentos que son relevantes para probar el nexo causal entre la conducta que se atribuye a Christe y el resultado lamentablemente de Julieta, son que,"."La mamá del acusado todavía no ha sido entrevistada, y no está previsto que se realice en los próximos días.".Al respecto dijo que "esperamos que la mujer no ampare de ese derecho, que puede llegar a brindar luz sobre los momentos que todavía están en la nebulosa".Sobre las pericias telefónicas, dijo que "todas fueron solicitadas, y se han pedido más, pero hasta el momento no he tenido la oportunidad de analizarlas, aunque si ya las retire".", finalizó.