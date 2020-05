En disputa por narcomenudeo, mataron a tiros a un joven de 19 años

A Rodrigo Soraire todos lo conocían en el barrio 7 de Septiembre de la ciudad de Rosario, como "Roro". Había nacido allí hace 19 años y allí lo mataron este miércoles por la tarde cuando desde una camioneta negra que lo seguía discretamente por Martínez de Estrada al 7900 un hombre le disparó al menos diez veces. "Roro" intentó huir y cayó alcanzado por cuatro proyectiles en la puerta de una verdulería que es propiedad de otros dos conocidos del barrio: Carlos y Gustavo "Toro" Martinotti. Este último está detenido desde mayo de 2019 como integrante de un clan dedicado a venta de drogas desbaratado en un operativo de la ex Policía de Investigaciones (PDI), oportunidad en la que se secuestraron seis armas de fuego y más de un kilo de cocaína.



"Roro" vivió hasta hace un tiempo en Martínez de Estrada al 8000 y tenía serios problemas de adicciones además de antecedentes penales por hechos cometidos antes y después de cumplir la mayoría de edad. Pero en los últimos meses dormía junto a su madre en un auto abandonado a pocas cuadras del barrio, en una zona que los vecinos llaman "el campo". Distintas voces contaron que "la familia es trabajadora y que el chico se había intentado recuperar viviendo con su padre, pero fue difícil". Incluso recordaron que hace unas semanas hubo una balacera contra la tira 8 de los monoblocks del barrio, más precisamente contra la casa donde el muchacho estuvo aguantado por uno de los Martinotti.



A la luz del día



Este miércoles, poco después de las 15, "Roro" andaba en bicicleta. En Martínez de Estrada al 7900 se bajó frente a un negocio y compró una gaseosa. Comenzó a caminar y al pasar frente a un paredón pintado con los colores de Rosario Central, desde una camioneta negra un hombre lo fusiló. Unos cinco tiros dieron en el paredón, otros cuatro perforaron el cuerpo de "Roro", quien corrió trastabillando hasta la puerta de la verdulería de los Martinotti, tal vez buscando refugio, y cayó sin vida.



"Era una chata negra que después huyó para el este. El tipo estaba muy tranquilo y en la calle casi no había nadie. Se ve que lo buscaban", contó Rubén, un vecino de la zona.



La investigación inicial sitúa la muerte en un ajuste por narcomenudeo y la disputa territorial. Aunque eso se dilucidará tras la investigación del fiscal Patricio Saldutti.



Algunos vecinos cuentan que "«Roro» era impiadoso. Si tenía que robar te robaba y si tenía que tirar tiros tiraba. Tenía problemas de drogas y la madre también. Ella prácticamente vive en la calle y él era soldadito de «Toro» (Martinotti). Se sabía que iba a terminar mal. Dicen que hace unos días le robó la billetera a un muchacho del barrio al que no le tenía que robar", cuentan entre las tiras del viejo barrio.



Instantes después del fatal ataque, un amigo de "Roro" avisó del hecho en la subcomisaría 21ª, pero cuentan que "nadie los atendió". Casi al mismo tiempo la vereda donde estaba el cuerpo de Soraire era invadida por policías y sobre la calle la familia del muerto se mostraba desconsolada. Cuando la madre del chico se acercó a sus otros hijos una hermana de la víctima le gritó: "¡Mamá, cambia de vida! ¿A quien más querés que maten?"



Disputa barrial



"Dicen que el que disparó es un sicario de barrio Larrea y que el tema no es que «Roro» haya robado algo. El tema es la disputa por el barrio. «Toro» está preso y debilitado, y los que se quieren quedar con todo son de la banda «Los colombianos». Ellos están tirando en el barrio y van a bajar a los soldaditos de «Toro». Ya hay dando vueltas otros nombres de los pibes que podrían matar", cuentan como una versión del barrio.



De hecho, a quien más mencionan es a "Toro" Martinotti, quien supo pertenecer a la barra brava de Rosario Central y al que la Justicia liga al clan Cantero. En ese sentido, en junio de 2019 la Policía Federal desbarató una organización narco vinculada a Los Monos en 27 allanamientos en los que fueron apresadas 15 personas y se incautaron casi 3 kilos de cocaína, uno de marihuana y armas de fuego. La investigación se había iniciado con el arresto de un delivery de drogas que desembocó en el allanamiento a las celdas del propio Martinotti y de Ariel "Guille" Cantero.



Según la pesquisa, la organización proveía a vendedores del barrio 7 de Septiembre y en el Mercado Central de Fisherton. En la celda de "Toro", en la cárcel de Piñero, hallaron un cuaderno con anotaciones de puntos de venta y teléfonos de contacto. (La Capital)