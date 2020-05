Mientras hacían la cuarentena en la casa de la abuela, robaban en el barrio

Una pareja adolescente, una chica de 17 y un joven de 19, fue detenida por la policía bonaerense, acusada de robar en casas del mismo country en el que estaban viviendo, en Tigre. Ambos hechos causaron conmoción entre los vecinos de este barrio cerrado situado en el corredor Bancalari-Benavídez; es que en ninguno de los hechos se forzaron los accesos a las viviendas asaltadas. No solo eso: acusada de robar en casas del mismo country en el que estaban viviendode la menor, donde pasaban la cuarentena.Según fuentes policiales y judiciales, los atracos en el country Laguna del Sol comenzaron a notarse con la flexibilización de la cuarentena, cuando algunos de los vecinos retomaron sus actividades habituales y dejaban circunstancialmente sus casas para trabajar. Esta situación fue aprovechada por la joven pareja para entrar a robar en las viviendas que quedaban momentáneamente vacías en el conocido barrio cerrado de Los Troncos del Talar.De la segunda casa, en la que vive un ingeniero de 46 años,Ambos damnificados realizaron las denuncias policiales correspondientes y el sumario quedó radicado de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Pacheco, a cargo de Jorge Nocetti, que solicitó a los policías que revisen las cámaras de seguridad de las distintas viviendas del country y del perímetro del barrio cerrado.Ni el personal de seguridad del country ni otros testigos consulados por los investigadores sufrieron una situación de violencia que permitiera abonar la sospecha de que los responsables de los robos hubiesen irrumpido desde fuera del predio. Tampoco hallaron ninguna abertura o boquete en el sector del perímetro. Por tal motivo, la pesquisa se orientó a identificar, entre los sospechosos, a algún habitante de una casa vecina.Cuando los policías, supervisados por el secretario de la fiscalía,Con estos elementos, el fiscal y el secretario de la fiscalía dispusieron un allanamiento de urgencia en la vivienda en la que habían ingresado los dos sospechosos después de cometer el último robo.Al allanar en dicha vivienda, los policías apresaron a los jóvenes y encontraron todos los objetos robados horas antes en dos viviendas del mismo country. La casa pertenece a la abuela de la adolescente. Hasta el momento no se pudo determinar si los detenidos tienen antecedentes penales. No obstante, los funcionarios judiciales intentaban establecer si habían cometido otros robos en la zona o en el mismo barrio cerrado."Aprovecharon la situación para para robar dentro del country. Lo importante es que se pudo detener a los sospechosos y recuperar todo lo robado", explicó una fuente con acceso al expediente.