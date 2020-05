Las heridas en el cuerpo de Julieta Riera: El detallado informe de Fiscalía

Revisado por los médicos

Los indicios señalan que el jueves 30 de abril, entre las 2,30 y las 2,50, Jorge Julián Christe, 31 años, de ocupación piloto de avión, sin trabajo estable, hijo de Jorge Luis Christe, jubilado, y de la exjueza, Ana María Stagnaro, asesinó a María Julieta Riera, 24 años, con quien convivía en un departamento del octavo piso del edificio de Peatonal San Martín 918. Eso es lo que se investiga y se intenta probar que existía una relación caracterizada por "la violencia de género, habiéndola sometido a maltrato físico, agresiones sexuales, daños a la propiedad y agresiones psicológicas".Durante la audiencia que se desarrolló este sábado en Tribunales ante el juez de Garantías Mauricio Mayer, el fiscal Ignacio Aramberry le imputó a Christe el delito de "Homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y violencia de género". Y destacó un hecho particular: el hombre, luego de dar muerte a Julieta Riera se dirigió en moto, hasta la Jefatura Central de Policía, para denunciar la muerte de su pareja en un "accidente". No obstante, Christe, luego de haber formulado esa denuncia sobre la muerte de Julieta, fue revisado por médicos que determinaron que en su cuerpo, tenía signos de haber mantenido una lucha física.Basándose en los informes forenses, la Fiscalía aseveró que producir la muerte de Riera, Christe agredió físicamente a su pareja "y le comprimió manualmente el cuello hasta dejarla en estado de inconsciencia. Aprovechando ese estado, y sin ningún riesgo para sí, la arrojó con vida desde el balcón del departamento 5°, del octavo pis, del edificio de calle San Martín Nº 918 de esta ciudad, desde 19,38 metros de altura, produciéndose la muerte (?) producto de las graves lesiones sufridas al impactar su cuerpo sobre el techo de una habitación ubicada en la planta baja de la edificación lindante".Según el informe que Fiscalía expuso en la audiencia de este sábado 2 de mayo, "las lesiones que Christe le ocasionó a Riera antes de lanzarla viva por el balcón, fueron las siguientes":El detalle brindado por la fiscalía en la audiencia de este sábado, sigue con las lesiones de Christe, "producto de la defensa que ofreció la víctima frente a la agresión previa que el imputado le propinó".La conclusión del fiscal Aramberry es que María Julieta Riera "; siendo de destacar que por la distribución de las lesiones impresiona que, ya que las mismas no presentan ningún tipo de lesión".El juez Mauricio Mayer resolvió, ante el pedido de la Fiscalía aplicar 60 días de prisión preventiva que Christe cumplirá en la Unidad Penal N° 1 de Paraná. El plazo de la restricción de la libertad se extiende hasta el próximo 1°de julio. Así pues, "vencido dicho término, no habiendo disposiciones en contrario, recuperará automáticamente la libertad". Fuente: (EntreRiosAhora).-