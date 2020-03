Ya son cinco los muertos por los motines en las cárceles santafesinas

Policiales Murió un preso de la cárcel de Coronda en medio del motín

Los motines se registraron durante la tarde de este lunes y se iniciaron "de manera simultánea", según indicó el funcionario provincial.Gálvez detalló que. En elhasta el momento, porque el motín se recuperó a la madrugada y ahora se está haciendo el recuento de detenidos,. No hay ninguna baja entre los efectivos del Servicio Penitenciario y de la Tropa de Operaciones Especiales."."En Coronda se pudo hablar con los delegados -amplió Gálvez- e inmediatamente gran parte depuso su actitud, aunque con la angustia de que se destrozó por completo la sastrería donde estaban confeccionando miles de barbijos para la emergencia sanitaria".Sin embargo, destacó que, al tiempo que aclaró que "no hubo ninguna baja en la operación misma de intervención, los fallecidos estaban desde antes".Consultado sobre a qué atribuía la coordinación del inicio de los motines, Galvéz explicó: "No lo puedo atribuir a un solo motivo, fueron varias cosas que se fueron juntando y tomando presión. Pero".Acerca de si ya había una cuantificación de los daños señaló: "En Las Flores no porque se recuperó hacia las 3.30 de esta madrugada. No descartamos que haya más fallecidos y los daños son importantes, casi totales. Además se quemó gran parte de la instalación eléctrica".