Escapó un interno de la cárcel de Concordia tras un descuido del guardiacárcel

Foto: "El Cara" Ojeda escapó de la cárcel de Concordia Crédito: ElSol

Un conocido delincuente, al que llaman "El Cara" Ojeda, huyó en la noche de este lunes de la Unidad Penal Nº 3 de la ciudad de Concordia.



La tranquilidad de la cuarentena se vio alterada cerca de las 22.30hs, cuando se escucharon varias sirenas de patrulleros policiales abocados a la búsqueda del prófugo.



Pasados los minutos, se realizó el recuento de presos en la UP3 para verificar si se trataba de un solo fugado o más, reportó ElSol.



Según trascendió, el hecho ocurrió en un descuido del guardia apostado en la esquina de Ituzaingó y Andrade, quien se tomó unos minutos para arreglar una antena, momento más que suficientes para que el reo aprovechara para fugarse. Escapó corriendo en dirección al Puente Alvear, donde, aparentemente, lo esperaba un cómplice en una moto.



El Servicio Penitenciario de Entre Ríos, en el marco del aislamiento obligatorio, dispuso suspender cualquier tipo de ingreso de visitas a los internos y circunscribir la circulación a la población penal. No obstante, se establecieron medidas a efectos de mitigar el encierro, como la recreación, siempre a cargo de personal penitenciario.



Además, se unificó criterio con los Juzgados provinciales y federales, a fin de no otorgar salidas transitorias ni ningún tipo, salvo cuestiones médicas y de urgencia.



En este sentido, aclararon que los familiares no ingresan a las unidades penales, mientras que sólo pueden acercar elementos básicos, que previo examen y desinfección son entregados a los internos.



Finalmente, indicaron que los internos, dentro del denominado grupo de riesgo, son monitoreados especialmente por el área de sanidad.