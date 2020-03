Sentida despedida de una amiga de Fátima: "Sin dudas hay un antes y un después"

Video: Fátima a una amiga: "Cuando termine muerta, puede ser que hagan algo"

Una amiga de Fátima Florencia Acevedo, publicó en sus redes sociales un texto de despedida para recordarla. A pocas horas de conocerse que el cuerpo de Fátima fue hallado en un pozo a unos 18 metros de profundidad, Paola Gregorutti escribió que "sin dudas hay un antes y un después de este día"."No hubo un día en que no me hablará de su hijo, de cuánto lo amaba, de las picardías que hacía y de sus progresos en el jardín. No puedo dejar de pensar que va a pasar con ese niño, quién lo va a cuidar", reflexionó Paola, sobre el vínculo que Fátima Florencia tenía con su hijo."Quiero justicia y voy a luchar para que a su hijo no le falte nada", concluyó.