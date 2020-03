Comienza el juicio por el crimen de Nahiara, la niña que murió por maltratos

Policiales La estrategia de la defensa de Yanina Lescano y los rumores de embarazo

Golpes y quemaduras

La acusación al padre

Contra Lescano

"Nunca vi algo así"

Video: Niña muerta tras golpizas: "El tipo de lesiones son horrorosas", dijo Itharte

Comienza hoy el juicio oral y público en el marco de la causa contra Miguel Ángel Cristo y Yanina Lescano por "Homicidio agravado por el vínculo", cometido en la persona de la pequeña de dos años, Nahiara Cristo.El proceso judicial será a partir de las 9, en el salón 2 de los Tribunales de Paraná (Laprida 251). El debate continuará los días 10 (martes), 11 (miércoles), 12 (jueves) y 13 de marzo (viernes) en el mismo horario y lugar, en tanto que la audiencia de alegatos se realizará el martes 17 de marzo, a las 9, en el Salón 1.El tribunal estará integrado por los jueces Gervasio Labriola, Alejando Cánepa y Carolina Castagno. Los fiscales Juan Malvasio y Santiago Brugo representarán al Ministerio Público Fiscal, mientras que el abogado Eduardo Gerard estará a cargo de la querella.La defensa de Cristo la ejercerá el abogado Carlos Antico, en tanto que el defensor oficial Patricio Cozzi asistirá a Lescano.A Cristo, la Fiscalía le imputa haber causado la muerte "a su hija Nahiara Luján, hecho que se concretó el día 7 de febrero de 2019 a las 22,30 aproximadamente, por una falla generalizada de órganos.. Además de no alimentarla directamente, motivo por el cual se encontraba en una estado de desnutrición generalizado y deshidratación".De esta manera, la fiscalía sostiene queLa fiscalía se basaría en el resultado del informe autópsico, el cual demostraría todas las lesiones que tenía la niña y el cuadro de desnutrición y de deshidratación, que le causó la muerte.Por otra parte, a Yanina Lescano, la fiscalía le atribuye no haber evitado el resultado de muerte, teniendo el deber de haberlo denunciado. A criterio de la Fiscalía, Lescano podría haber puesto en conocimiento de las autoridades, el maltrato que Cristo realizaba para con su hija y que en definitiva terminó con la vida de la niña.Al dialogar con Elonce TV sobre el caso, el fiscal mencionó que "uno es autor por acción, por haber provocado las lesiones que llevaron a la muerte de la niña, y respecto de su concubina, es por omisión, por no haber evitado lo que ocurrió, o sea el resultado de la muerte", dijo Malvasio.Un día después de la muerte de la pequeña Nahiara, Elonce TV dialogó con el médico que en ese entonces, era el director del hospital materno infantil San Roque de Paraná, doctor Marcelo Itharte, y, y que había ingresado al nosocomio con evidentes signos de haber sido ferozmente golpeada.La niña, mencionó.Consultado sobre las lesiones que presentaba Nahiara, el director del San Roque dio cuenta que "por el tipo de lesión uno puede ver que tienen distintos grados de evolución, algunas eran más recientes y otras más antiguas". En tal sentido, y para dar cuenta