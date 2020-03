La estrategia de la defensa de Yanina Lescano y los rumores de embarazo

Integrantes

Delito atribuido

Posible absolución

En situación de riesgo

Sin ver a sus hijos

Embarazo de Lescano

No cambia la situación

El próximo 9 de marzo comenzará el juicio oral y público en el marco de la causa contra Miguel Ángel Cristo y Yanina Lescano por "Homicidio agravado por el vínculo", cometido en la persona de la pequeña de dos años, Nahiara Cristo.de 2019. La víctima tenía dos años y presentaba golpes, quemaduras y un avanzado estado de desnutrición.El tribunal estará integrado por los jueces Gervasio Labriola, Alejando Cánepa y Carolina Castagno. Los fiscales Juan Malvasio y Santiago Brugo representarán al Ministerio Público Fiscal, mientras que el abogado Eduardo Gerard estará a cargo de la querella.La defensa de Cristo la ejercerá el abogado Carlos Antico, en tanto, que el defensor oficial Patricio Cozzi asistirá a Lescano.Al dialogar con, por no haber evitado lo que ocurrió, o sea el resultado de la muerte", dijo Malvasio.La fiscalía le atribuye a Yanina Lescano, no haber evitado el resultado de muerte, teniendo el deber de haberlo denunciado. A criterio de la Fiscalía, Lescano podría haber puesto en conocimiento de las autoridades, el maltrato que Cristo realizaba para con su hija en la casa que compartían en barrio Paraná 1 de la capital entrerriana y que en definitiva, terminó con la vida de la niña.El defensor de Yanina Lescano, doctor Patricio Cozzi, dialogó con Elonce TV y anticipó cómo se planteará la defensa de la joven madre.el letrado.El defensor Cozzi sostiene que su defendida,: cursaba una gestación de peligro (su bebé nació el mismo día que murió la niña) y por otra parte, soportaba violencia de existencias de parte de Cristo."Los elementos que surgen de la causa, claramente, demuestran que Lescano era víctima de violencia de género en esta situación.y agregó que "sobretodo, cuando los informes, dan cuenta que ella, siempre ha sido una mujer sometida", sostuvo Cozzi.Por otra parte, el abogado Patricio Cozzi se refirió a la "desigual" situación que debe padecer Lescano al compararla con Miguel Cristo, a partir de una resolución judicial.y agregó que "a ella, se le imputa omisión de dar cuenta lo que pasaba".Al respecto, el abogado defensor, comparó la situación el otro imputado, Miguel Cristo. "Cristo, es imputado como el autor material, quien fue el que asesinó a su hijita. Pero él, puede ver a su otra hija todas las semanas", señaló y agregó que "El abogado defensor de Lescano consideró llamativo que "el hombre imputado por homicidio material, puede ver a su hija. Pero la mujer, que se le imputa una omisión, no puede verlos", dijo Cozzi a Elonce y agregó: los chicos fueron institucionalizados y a Yanina, le prohibieron cualquier tipo de contacto", indicó.. Dicha información, desató gran cantidad de comentarios e hipótesis sobre cómo influiría tal situación en caso de ser condenada.Al respecto, el defensor de Lescano dijo a, dijo agregó que "ella estaba dolorida y la revisaron los médicos, pero no tengo un diagnóstico de la situación.", remarcó el defensor de la joven.En el caso de ser condenada, hasta que la sentencia no quede firme, ella podría seguir cumpliendo la domiciliaria.En esa misma línea, también se expresó el fiscal", sostuvo y agregó que "podrá eventualmente, influir en el primer tramo de la condena. Es decir pedir domiciliaria cuando nazca.