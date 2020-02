Nuevas estafas telefónicas: Transfirieron $405.000 a sendas cuentas bancarias

Sobre el modus operandi

Las víctimas en Paraná y Basavilbaso

Recomendaciones para no ser víctimas

Se registraron nuevos casos de estafas telefónicas en Paraná y Basavilbaso. El ardid que esta vez utilizaron los embaucadores fue el de comunicar a sus víctimas sobre falsos premios virtuales simulando ser representantes de la empresa de combustible Shell.Los estafadores informan a sus interlocutores que obtuvieron un premio de dinero en efectivo por la suma de 150.000 pesos, y carga de combustible por seis meses gratis.De acuerdo a lo comunicado por la División Delitos Económicos, las llamadas provienen de la ciudad de Córdoba con la característica (0351), como así también, de la provincia de Buenos Aires, con característica (011).Los embaucadores le indican a sus víctimas que para obtener el premio deben ir a un cajero automático, donde les detallarán los pasos a seguir, para que el dinero ganado en el sorteo les sea transferido a sus cuentas bancarias.Consecuentemente, la persona termina siendo estafada, transfiriendo todo el dinero de su cuenta a otra, además de solicitar un crédito sin percatarse que lo hizo."En Paraná se registraron tres casos en las últimas horas", confirmó ael jefe de la División Delitos Económicos, Javier González.En detalle,a la cuenta de su estafador; otra,; y, pudo saber"Estamos investigando todos los casos, pero especialmente el caso de esta vecina de Basavilbaso porque, cómo no teniendo un sueldo fijo, el banco le otorgó un crédito", se preguntó González."Las cuentas de los estafadores se encuentran en sucursales de bancos de la provincia Córdoba, y por un protocolo de seguridad de estas entidades, es que demora el trámite para solicitar la identidad de sus titulares", aclaró el comisario.González remarcó que este tipo de premios virtuales no existen. "Si la persona no participa en forma voluntaria de un concurso por un premio, ninguna persona ni entidad regala nada", sentenció. Y agregó: "Ante la duda, acercarse a la empresa aludida".El comisario hizo especial hincapié en dar aviso al 911 de que está en riesgo de ser estafado. "No hay que dirigirse a ningún cajero, no seguir los pasos que le indican en la comunicación telefónica, ni brindar datos personales al interlocutor", encomendó.Si algún vecino fue víctima de este tipo de delitos, debe dirigirse a calle Montevideo y Pellegrini de Paraná, o comunicarse al teléfono 343 4209997 a la División Delitos Económicos de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos.