Balearon en la cabeza a un apostador en el Casino de Rosario y está grave

El sábado por la noche un apostador que había salido a fumar en el Casino de Rosario fue herido de un balazo en la cabeza y está grave. Se encuentra internado en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca).De acuerdo al parte policial el herido tiene 64 años y fue alcanzado por uno de los proyectiles que dispararon dos personas que circulaban en moto. Una de las balas impactó en la cabeza de la víctima, que se encontraba en el sector de fumadores.Desde el lugar desde el que partieron los disparos hasta el sector donde hirieron al apostador hay unos 40 metros y árboles en el medio, que dificultan la visibilidad. Por eso los investigadores sospechan que la víctima no era un blanco previamente elegido. Aunque no descartan ninguna hipótesis, consigna Rosario 3.La balacera se produjo cerca de las 23 del sábado y el herido fue trasladado al Heca en una ambulancia de un servicio privado de emergencia. Se encuentra internado en grave estado.El director médico del Hospital, Jorge Bitar, dijo en diálogo con TN que el herido se encuentra grave y que entró a las 23.20 del sábado con una herida de arma de fuego en el cráneo, con orificio de entrada y salida, e indicó que le practicaron un "toilet" quirúrgico para limpiar las heridas.Explicó que a desde las 5 se encuentra en terapia intensiva y que sufrió "lesiones gravísimas" en el sistema nervioso central, además de rotura en el ojo derecho. Dijo además que no responde al tratamiento.