Intentaron estafarlo con el "cuento del premio" pero descubrió el engaño

Policiales Alertan por nuevos intentos de estafa invocando a un medio nacional

El desarrollo del engaño

Ser desconfiados

Consejos para evitar caer en la estafa:

No cesan los casos de estafas telefónicas con engaños, que ya se convirtieron en uno de los delitos que más víctimas afecta y la mayoría de ellas, son adultos mayores que pierden sus ahorros. Ya son una preocupación grave para diferentes personas y pese al trabajo y el esfuerzo de losrelató a este medio que el fin de semana, recibió en su línea móvil, un llamado de un teléfono con prefijo de Buenos Aires. Según dijo, ocurrió el pasado sábado y "fue una tentativa de estafa porque no se concretó el delito"."El sábado a la noche me llamaron de una supuesta empresa Telefónica Argentina Móvil y me indicaron que me había ganado un premio de TV Smart Samsung 55 pulgadas, que debía retirar de una casa de electrodomésticos y la suma de $50 mil pesos. Me pareció raro, por el horario y me dijeron que había obtenido un premio de un concurso, del cual nunca participé", afirmó Fernando en diálogo conLos sujetos que intentaron engañar al joven solicitaron que luego de hacer la transacción en el cajero automático, enviara vía Whatsapp, la foto del ticket obtenido en la que constaba el código de la operación ydos personas, un hombre con tonada cordobesa y una mujer, intervinieron en el intento de estafa", remarcó.Tras el intento de estafa, el abogado realizó la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal y contó a Elonce TV que "hay dos números telefónicos que quedaron identificados. Es importante hacer la denuncia para evitar eventuales defraudaciones y que las personas sean engañadas por estos delincuentes", dijo- Ante una comunicación telefónica de ese tipo, lo esencial es guardar la calma.- Es recomendable cortar la comunicación inmediatamente.- Nunca decir nombres o aportar otra información sobre el grupo familiar que pueda ser utilizada por los estafadores.- Siempre desconfíe si le solicitan dinero o algún tipo de depósito.- Instruir a todas las personas de la casa que puedan atender el teléfono, fundamentalmente a los niños, mayores y al personal doméstico, acerca de no aportar datos a desconocidos sobre los miembros de la familia o el movimiento del hogar.- Ante cualquier tipo de situación que les parezca sospechosa, comunicarse con la dependencia policial más cercana; al 911 o 101.