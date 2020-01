Alertan por nuevos intentos de estafa invocando a un medio nacional

En los últimos días se volvieron a registrar nuevos intentos de estafa vía telefónica invocando la producción de un medio de televisión nacional y la reparación histórica de ANSES. Las personas que recibieron los llamados son de Gualeguaychú y Urdinarrain, y afortunadamente se dieron cuenta que su interlocutor era un delincuente.



Es por ello que a los fines de alertar a la población en general, la Jefatura de Policía Departamental Gualeguaychú, pidió estar atentos a estos tipos de llamadas y cortar la comunicación de inmediato, dando aviso al personal.



En uno de los hechos registrados, un hombre de Urdinarrain recibió una llamada donde un sujeto dijo ser productor de un programa de TELEFE, manifestando que había sido beneficiado con $100.000 y un voucher para comprar electrodomésticos. Para hacerse acreedor del importante premio, debía mantenerse en línea e ir hasta un cajero automático donde iba a recibir los pasos siguientes para poder obtener el beneficio. Transcurridos varios minutos de la conversación, el hombre le hizo saber al supuesto productor que no iba a caer en el engaño y se produjo un intercambio de insultos.



El segundo de los llamados se registró en Gualeguaychú, donde a un vecino le pidieron, en nombre de una entidad bancaria, que abra su home banking para que le depositen 240.000 pesos.



En la conversación le dijeron "que había una malversación de fondos de mis 'aportes nacionales' y que tenía que abrir mi home banking mientras hablábamos para que se depositen 240.000 pesos antes de que me jubile", describió Eugenio Jacquemain, conocido dirigente de la Agrupación Rojo y Negro de AGMER.



Según Jacquemain, los indicios que le indicaron que todo era parte de una estafa fueron los siguientes: por un lado no tiene aportes nacionales, y por el otro ya se jubiló hace seis meses atrás.



"Además, el tipo pronunció mal, muy mal mi apellido, y da la casualidad que lo pronunció como en un principio estaba escrito cuando compré mi primer teléfono celular y que tuve un quilombo tremendo para poder arreglar ese dato. El nombre que figuraba en ese teléfono era 'Jacquelain', y fue de la misma manera en que me llamó este sujeto. Deduzco que están tomando una base de datos de celulares que por lo menos debe remontarse a unos seis años atrás, cuando aún figuraba el aparato con ese nombre", explicó a El Día.



Finalmente, Jacquemain informó que le dejaron un teléfono para que pueda comunicarse, y que el mismo tiene característica de Paraná: "Me dejo un número de teléfono, que seguramente debe ser falso: 343-4251405"



Ante estos intentos de estafas, la policía recuerda en caso de recibir este tipo de llamadas no facilitar ningún dato personal o de terceros y requiere que ante este tipo de llamados telefónicos o alguna otra maniobra de similares características, cortar la comunicación y dar cuenta de manera inmediata a la autoridad policial, anoticiando de tal situación.