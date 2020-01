Identificaron al sujeto que intentó ingresar por la fuerza a niña a un domicilio

Policiales Habrían intentado ingresar por la fuerza a una niña a una casa en Paraná

Avanza en la Justicia la denuncia que radicó la abuela de una niña de 8 años que aseguró que intentaron ingresarla por la fuerza a una casa. El hecho ocurrió el fin de semana en la zona de calle Liga de los Pueblos Libres, de Paraná.que "la persona imputada es un paciente ambulatorio del Hospital Escuela de Salud Mental. Por el momento no está detenido. Se le aportó a la Justicia la información respecto a las diferentes personas del grupo familiar que viven ahí en esa vivienda"."Se trata de un hombre de entre 30 y 40 años que tendría problemas psiquiátricos. Está correctamente identificado y está pendiente la investigación que se prosiga en sede judicial, como así también medidas restrictivas", señaló.Comentó que "se están viendo las versiones de cómo sucedieron los hechos porque no tenemos conocimiento de hechos similares anteriores. Se refuerza la prevención en el lugar y ante cualquier eventualidad la Comisaría actuará".Sobre el hecho relatado por la abuela de la pequeña, dijo que "la mujer denunció que ocurrió el domingo. La niña había salido a hacer un mandado y habría sido interceptada por un hombre que estaba frente a su domicilio particular. La habría tomado del brazo y la habría querido forzar para hacerla ingresar a la vivienda. La niña logró escapar y le contó a su abuela lo ocurrido".