Habrían intentado ingresar por la fuerza a una niña a una casa en Paraná

Tres personas habrían intentado captar a una niña de 8 años e ingresarla al lugar en el que se domicilian, en jurisdicción de la Comisaría 10º de la capital entrerriana. El jefe de la dependencia, José Luis Pérez, confirmó que el hecho ocurrió el fin de semana en la zona de calle Liga de los Pueblos Libres. Aparentemente, la chiquita había ido a realizar un mandado. Al regresar a su vivienda "un conocido del barrio le habría tomado del brazo como para forzarla a ingresar al domicilio".



La pequeña "se soltó y le dio aviso a una bisabuela que estaba al cuidado. La misma formalizó la denuncia".



Tras remarcar que "inmediatamente se activaron los protocolos", Pérez confirmó que "identificamos a las tres personas que viven en el mismo lugar. Poseen entre 30 y 40 años".



Entre los presuntos acusados "hay pacientes psiquiátricos ambulatorios. Por eso no me arriesgaría a decir bien qué pasó. Las entrevistas y demás corren por parte de la Justicia", acotó.



Finalmente, el comisario dijo en Radio La Voz que "Gracias a Dios no llegó a mayores", al tiempo que se mencionó que hubo un vecino que intervino para ayudar a la nena.