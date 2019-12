Cayó con su auto al arroyo: Testigo rememoró cómo ocurrió el accidente

, rememoró Alberto a. El testigo del accidente contó que él alcanzó a ver a la conductora cuando, desde Avenida Ramírez, dobló por calla Manuel Gálvez pese a la intensa cantidad de agua sobre el pavimento."Le hice señas para que no doblara, pero ya era tarde.", recordó el testigo en comunicación con

"El agua levantó al auto y lo hizo flotar sobre el lecho del arroyo"

Policiales Conductora cayó con su auto al arroyo y fue arrastrada por la correntada

De acuerdo a lo que señaló, el vehículo "flotó" sobre el lecho del arroyo Antoñico y continuó "como si fuera marcha atrás".El testigo aseguró que corrió a la par del auto, "hasta que se me perdió de vista".De acuerdo a los datos a los que accedió, el vehículo fue arrastrado unos 300 metros hasta calle El Paracao, en la zona de las vías y Villa 351.El testigo contó aque la joven conductora, desde el interior del auto siniestrado, alcanzó a dar aviso a alguien con su teléfono celular. "Llamé al 911 y llegaron enseguida pero no pude hacer nada más", se lamentó."No están dadas las condiciones de seguridad para que los buzos tácticos desciendan debajo del puente sobre el arroyo Antoñico", confirmó ael subjefe de Bomberos Voluntarios, Hernán Méndez."No queremos generar otra víctima, en caso que ya exista una, porque no están dadas las condiciones debido a la cantidad de agua", justificó.